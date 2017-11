La facturació hotelera a Barcelona va caure un 13% a l'octubre, segons el Gremi d'Hotels

La facturació hotelera a Barcelona, que fa referència als ingressos per habitació disponible, va caure una mitjana del 13% a l'octubre, segons dades publicades aquest dimecres pel Gremi d'Hotels de Barcelona. "Hi ha hotels de quatre i cinc estrelles que estan perdent un 40% de renda, hi ha més de 100 hotels que estan perdent un 30%, en un altre bloc mitjà la caiguda és d'un 20% i uns pocs estan en positiu", ha explicat el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos.

Clos ha lamentat que "la cosa ha anat a pitjor", perquè l'estiu va estar marcat per les vagues del personal d'Eulen a l'Aeroport de Barcelona, actes de vandalisme turístic contra alguns hotels i el Bus Turístic, l'atemptat terrorista del 17 d'agost i, finalment, la conjuntura política del país.

Segons el representant dels hotelers això s'ha traduït en les xifres i a l'octubre l'ocupació es va situar en un 83%, davant el 90% del mateix mes de l'any passat. D'altra banda, assegura que el preu mitjà ha caigut nou euros, de 156 a 147 euros. Clos ha explicat que diversos operadors s'han dirigit el Gremi per fer consultes sobre la situació actual: "M'han arribat a preguntar si a Espanya hi ha una guerra civil".

Clos ha lamentat que no preveu grans canvis en positiu de cara al novembre i desembre, perquè per a la Nit de Cap d'Any les reserves estan un 40% per sota. Així doncs, explica que la situació no només afecta el turisme lúdic, sinó també el de negocis i congressos.

Tot i així, preguntat pel Mobile World Congress (MWC), Clos ha precisat que la GSMA (l'organització de la indústria mòbil impulsora del certamen) reservarà les 25.000 habitacions habituals a la ciutat, com en edicions anteriors, si bé es preveu que siguin "inferiors" les reserves addicionals derivades de la celebració del congrés.