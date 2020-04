Prop d’un milió de catalans tornen al lloc de treball aquest dimarts

L'Anabel Casas, una administrativa que treballa en una empresa d'importació de productes informàtics, forma part del prop de milió de persones que a partir d'aquest dimarts tornen a la feina a Catalunya després que el govern espanyol hagi aixecat el confinament total.

Casas treballa al grup d'empreses considerades de serveis no essencials i que ja poden reprendre l'activitat després que dijous s'acabessin els vuit dies laborals del permís retribuït recuperable. Però aquesta administrativa tornarà a la feina només mitja jornada, perquè l'altra mitja està inclosa a partir d’aquest dimarts en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

"La veritat és que tornar al lloc de treball en la situació actual no fa gens de gràcia. Tinc la mateixa sensació que quan he d'anar a comprar", explica. L'empresa ha dividit la plantilla en torns més reduïts dels habituals i proporcionarà als empleats mascaretes, guants i gel desinfectant. "Entre companys estem separats per més d’un metre i mig", diu Casas. Aquesta és la distància que la Generalitat obliga per llei que hi hagi entre empleats per protegir-se del coronavirus.

Dels entre 800.000 i 1.000.000 de treballadors que la Cambra de Comerç calcula en un estudi que aquest dimarts tornen a la feina en queden exclosos els que fan teletreball, els que estan afectats per ERTOs o tenen baixes per malalties o els que han de continuar confinats. Els dos sectors més nombrosos que reprenen l’activitat són la indústria i la construcció, tot i que també és important el gruix de plantilla del transport, de magatzems i de l’àmbit administratiu, com és el cas de Casas.

En el sector de la construcció, segons dades de la UGT, tornen a la feina unes 200.000 persones a Catalunya. Entre aquestes hi ha Carlos Hernández, que és arquitecte tècnic. Està treballant en uns dipòsits a Palafolls i a Mataró. "Tenim la sort que som poques persones i, per tant, podem mantenir la distància de seguretat; a més, tenim mascaretes i guants", assegura.

A diferència de Casas, que tenia un permís retribuït recuperable, Hernández ha aprofitat els vuit dies laborals que ha estat parat per fer vacances que encara tenia pendents de l’any passat. "Abans del confinament total les meves filles em renyaven perquè anava a la feina, però la veritat és que tinc més por anant al supermercat que agafant el cotxe per dirigir-me a l’obra i tornar a casa", admet. "Som poca gent i està tot molt controlat", insisteix.

Però no tot el sector de la construcció podrà tornar al lloc de treball. El govern espanyol, en un decret publicat diumenge al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), suspèn les obres en edificis "on hi hagi persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra". I la Generalitat ha assegurat que només es reprendran les obres públiques considerades urgents.

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha insistit que el Govern està en desacord amb la decisió que tots aquests empleats tornin al lloc de treball. "No la compartim, però sí que ens la trobarem", ha assegurat. I ha afegit que només 160 treballadors d'Inspecció de Treball controlaran que les empreses compleixin les mesures de seguretat. "Som conscients de la limitació del nombre d'inspectors", ha admès.

Els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, adverteixen que només haurien de tornar a la feina els treballadors als quals es garanteixin unes condicions segures i saludables, tant en el transport que agafin per anar al lloc de treball com al mateix centre. "Si no està garantida la seguretat, l'empresa no hauria de fer tornar l'empleat a la feina", deixa clar Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya. La Intersindical-CSC s’ha mostrat més contundent i ha rebutjat l'aixecament del confinament total perquè "és una irresponsabilitat" i demostra que el govern espanyol "posa per davant els interessos econòmics i la pàtria a la salut de la ciutadania".

Pel que fa a les patronals, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat la represa de les activitats no essencials. "La que ens ve a sobre és grossa", ha advertit en una entrevista a TV3, encara que ha matisat que la tornada ha d’anar acompanyada de mesures de seguretat. En una línia molt semblant s’ha posicionat Pimec. Molt més taxatiu, en canvi, ha sigut el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, que ha deixat clar que si no hi ha tests ni mascaretes per al dia de la tornada, no s’hauria de poder reprendre l'activitat.

Protocols específics

Diferents sectors que aquest dimarts tornen a la feina han elaborat un protocol de prevenció de contagis. És el cas de l'automoció i la construcció. En el primer cas, les patronals de la indústria automobilística expliquen que tot i que la prioritat és la salut dels treballadors, no poden permetre que "aquest drama humà i sanitari es converteixi, a mitjà termini, en una desgràcia econòmica i social". El protocol inclou controls i comprovacions de temperatura als accessos així com regles per a l'entrada i sortida de treballadors i distàncies de seguretat. També s'hi detallen mesures de protecció i gestió d'espais comuns com la cantina i els vestidors, i obligacions de neteja i desinfecció d'instal·lacions.

Pel que fa a la construcció, patronals i sindicats han acordat mesures com l'accés per torn als recintes, la jornada contínua, la inclusió de pauses i descansos i el reforç de les mesures d'higiene. A més, preveuen proteccions respiratòries quan calguin dues persones treballant a menys de dos metres.

Aquest prop de milió de treballadors que tornen a la feina se sumaran als 1,3 milions d'activitats essencials que no s'han aturat en cap moment. La resta han de continuar confinats.