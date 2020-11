L’Estat allargarà finalment 3 anys la carència dels préstecs ICO

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ja va avançar aquest dissabte que l'executiu espanyol aprovaria en el consell de ministres d'aquest dimarts l'allargament de la carència dels crèdits ICO, desplegats perquè les empreses afrontessin l'impacte econòmic de la pandèmia. Inicialment va dir que l'allargament seria de 12 mesos, però aquest dilluns ha rectificat i finalment l'executiu de Sánchez ampliarà el període de carència (és a dir, el temps en què no cal pagar la part principal del préstec sinó només els interessos, en aquest cas també més reduïts que habitualment) fins a tres anys, segons ha avançat Europa Press i han confirmat fonts del ministeri d'Economia a l'ARA.

Aquesta mesura ha de servir per donar oxigen a les empreses i als treballadors autònoms, que davant la nova onada de la pandèmia veuen difícil començar a tornar els crèdits la primavera que ve, com estava previst inicialment. A més, el govern també ha anunciat que continuarà donant avals ICO fins al 30 de juny de l'any que ve, després del vistiplau de Brussel·les. Un anunci que amplia mig any més la possibilitat que les empreses i els autònoms accedeixin a liquiditat. Amb tot, l'objectiu de la mesura que aprovarà aquest dimarts el govern – en el marc d'un nou pla de xoc més ampli que també recollirà la rebaixa del preu de les mascaretes– és permetre que les companyies puguin sobreviure a la segona onada i no es vegin obligades a tancar.

La ministra ha avançat la mesura en el marc de la creació aquest dilluns d'una nova taula de diàleg entre agents socials i govern espanyol per abordar el futur pla de recuperació. La foto d'aquest dilluns ha sigut la segona en pocs mesos a la Moncloa amb el govern espanyol i els agents socials plegats. La primera imatge va ser al juliol, quan l'executiu de Sánchez i els sindicats majoritaris –CCOO i UGT– i les patronals –CEOE i Cepyme– van firmar als jardins de la Moncloa el "pacte per a la reactivació econòmica i l'ocupació".



La nova taula de diàleg ha de permetre als agents socials fer un seguiment i un control del pla de recuperació que l'executiu de Sánchez enviarà a Brussel·les, a través del qual es canalitzaran els fons europeus antipandèmia, que aquest dilluns han viscut una nova crisi amb el bloqueig d'Hongria i Polònia.

Després de la trobada, el govern espanyol ha avançat que ultima la creació d'una nova figura denominada "Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica". L'executiu central ha traslladat als agents socials la intenció d'aprovar un reial decret a través del qual "s'eliminaran els colls d'ampolla, es reduiran els tràmits, controls i informes necessaris administratius" amb l'objectiu de potenciar la col·laboració público-privada i l'accés de les empreses als fons, per impulsar els projectes de caràcter "estratègic". Fins ara el govern espanyol només havia confirmat l'aprovació d'un reial decret per eliminar els principals "colls d'ampolla legals" que afecten, però, les administracions públiques. Les dues mesures les vol aprovar el govern espanyol abans d'acabar l'any.

Acords pendents

Actualment el govern espanyol també té damunt la taula dues negociacions obertes amb els agents socials. D'una banda, la futura llei de plataformes digitals, popularment coneguda com a llei rider, que es continuarà negociant en una nova reunió aquest dijous.

De l'altra, el govern també està negociant la modernització de les polítiques públiques d'ocupació, que, de fet, rebran un total de 7.400 milions d'euros dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021. El document que en aquests moments hi ha damunt la taula planteja, entre altres coses, subvencions d'un mínim de 4.000 euros per als contractes fixos inicials.