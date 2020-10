El govern espanyol preveu aprovar el sostre de despesa més "expansiu"

El consell de ministres d'aquest dimarts té previst acordar el sostre de despesa, un pas fonamental per aprovar els pressupostos generals de l'Estat que el govern espanyol vol presentar al llarg d'aquest mes d'octubre. El govern de Pedro Sánchez vol que el sostre de despesa sigui més "expansiu" que anys enrere, com ja va anunciar la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, gràcies, sobretot, a la incorporació d'una part dels fons europeus, que permetran, almenys durant un temps, allunyar els comptes de l'austeritat i les retallades.

El sostre de despesa és la quantitat màxima que poden gastar en un any el conjunt d'administracions públiques de l'Estat. Això inclou el govern espanyol i la resta d'institucions d'àmbit estatal, però també les comunitats autònomes i els ens locals (ajuntaments, diputacions, consells comarcals i d'altres).

Així doncs, es preveu que el límit de despesa de l'administració pública, és a dir, la quantitat de diners que es podrà gastar, s'incrementi fins als 166.000 milions de cara al 2021, un 30% superior al límit de despesa que hi havia quan Sánchez va entrar al govern (125.064 milions d'euros).

Ara bé, després de la suspensió de les normes fiscals a Espanya i, per tant, dels objectius de dèficit, deute i despesa –fruit de la prorrogació de la clàusula de salvaguarda a Europa i de la suspensió del Pacte d'Estabilitat europeu fins al 2021–, les administracions no s'hauran de preocupar a l'hora de contenir la seva despesa i, de fet, després de la suspensió d'aquestes regles el que no veurà la llum de manera excepcional serà la llei d'estabilitat pressupostària.

Tanmateix, des d'Hisenda s'ha proposat a les administracions públiques una "taxa de referència", és a dir, una "alternativa" a l'objectiu de dèficit, tot i que no serà d'obligat compliment. En el marc del Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dilluns, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, va recomanar a les comunitats autònomes una taxa de referència del dèficit del 2,2% del PIB per al 2021, amb la proposta damunt la taula que la meitat, 1,1 punts, sigui assumida per l'administració central a través d'una transferència de 13.486 milions d'euros.

Pel que fa als ajuntaments, aquest dilluns també es va celebrar una reunió de la Comissió Nacional de l'Administració Local en què es va traslladar als consistoris un dèficit de referència per al 2021 del 0,1% del PIB.

L'executiu espanyol busca que aquestes dues "taxes de referència" alternatives als objectius de dèficit serveixin de guia a les administracions autonòmiques i locals perquè puguin tenir un control intern dels comptes i, alhora, redactar els seus pressupostos sense grans diferències entre territoris.

Canvis al quadre macroeconòmic

El consell de ministres d'aquest dimarts també ha posat damunt la taula el nou quadre macroeconòmic (les previsions del govern sobre com evolucionarà aquest any l'economia), completament transformat per l'impacte del covid-19, el qual ha d'ajudar a cenyir les costures dels nous pressupostos generals de l'Estat. Per ara, les previsions del govern espanyol són que el PIB registri una caiguda entre el 10% i l'11% per a aquest any, un atur del 19% i un increment de la ràtio del deute públic de fins al 115% del PIB a finals d'aquest 2020.

Els pressupostos que el govern espanyol està acabant de redactar, de la mà de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero (PSOE), i el secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez (Unides Podem), hauran d'obtenir el vistiplau de Brussel·les abans de presentar-los al Congrés de Diputats, tal com marca la normativa comunitària. En aquest sentit, i en un context europeu en què la despesa i el dèficit i, per tant, l'austeritat han quedat en pausa, Europa no posarà tant la lupa sobre les xifres macroeconòmiques, sinó que els ulls estaran fixats en la gestió i el destí dels fons europeus, que per a Espanya significaran 140.000 milions en sis anys, entre transferències directes i crèdits.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presentarà aquest dimecres el pla de recuperació que l'executiu enviarà a la Comissió Europea, que definirà com es gastaran aquests fons antipandèmia que han de pal·liar l'impacte del covid-19 sobre l'economia.