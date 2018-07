Què hem de fer en cas de retard, cancel·lació o pèrdua d'equipatge?

L' Agència Catalana del Consum té un seguit de recomanacions per seguir en cas de patir retards, cancel·lacions i incidències a l'equipatge d'un vol. Tenint en compte el creixent nombre d'incidències que està registrant Vueling a l'Aeroport del Prat i la vaga que hi haurà a Ryanair, és important tenir en compte aquestes recomanacions:

En cas de veure's afectat per un retard d'almenys dues hores, l'agència afirma que els passatgers estan emparats per quatre drets:

Dret a rebre gratuïtament menjar i begudes suficients en funció del temps que calgui esperar la sortida del vol, allotjament en un hotel quan sigui necessari –amb desplaçaments inclosos– i mitjans per comunicar-se amb familiars, com ara trucades telefòniques o internet per enviar correus electrònics.

i begudes suficients en funció del temps que calgui esperar la sortida del vol, allotjament en un hotel quan sigui necessari –amb desplaçaments inclosos– i mitjans per comunicar-se amb familiars, com ara trucades telefòniques o internet per enviar correus electrònics. Dret a rebre la devolució de l'import del bitllet quan el retard sigui igual o superior a les cinc hores. En aquest cas, es pot decidir no agafar el vol i la companyia té l'obligació de retornar els diners al client en un termini màxim de set dies.

del bitllet quan el retard sigui igual o superior a les cinc hores. En aquest cas, es pot decidir no agafar el vol i la companyia té l'obligació de retornar els diners al client en un termini màxim de set dies. Dret a rebre informació de la companyia aèria, que ha de proporcionar a cadascun dels passatgers afectats un imprès on s'indiquin les normes en matèria de compensació i assistència.

de la companyia aèria, que ha de proporcionar a cadascun dels passatgers afectats un imprès on s'indiquin les normes en matèria de compensació i assistència. Dret a rebre una compensació econòmica automàtica si el retard és igual o superior a tres hores. En aquests casos, per als vols que recorrin una distància inferior als 1.500 quilòmetres la compensació ha de ser de 250 euros, per als que siguin entre 1.500 i 3.500 quilòmetres ha de ser de 400 euros i per als que siguin de més de 3.500 quilòmetres ha de ser de 600 euros a cada passatger o 400 euros en cas de ser un vol intracomunitari. Les distàncies de cada vol es poden consultar aquí .

Si en comptes de patir un retard el passatger es veu afectat per una cancel·lació, l'Agència Catalana del Consum diu que l'usuari té els següents drets:

Rebre la devolució de l'import del bitllet o bé escollir un mitjà alternatiu pagat per la companyia mateixa.

o bé escollir un mitjà alternatiu pagat per la companyia mateixa. Rebre gratuïtament menjar i beguda suficients en funció del temps que calgui esperar fins a la sortida del vol alternatiu –en cas que n'hi hagi–, l'allotjament i mitjans de comunicació.

suficients en funció del temps que calgui esperar fins a la sortida del vol alternatiu –en cas que n'hi hagi–, l'allotjament i mitjans de comunicació. Rebre informació sobre l'evolució de la situació.

sobre l'evolució de la situació. Rebre 250 euros en casos de vols de fins a 1.500 quilòmetres de distància i 400 euros en els casos de vols que cobreixin distàncies d'entre 1.500 i 3.500 quilòmetres, igual que en vols intracomunitaris de més de 3.500 quilòmetres. En els casos de vols de més de 3.500 quilòmetres però no extracomunitaris, la companyia ha d'abonar a cada passatger un total de 600 euros. Les distàncies de cada vol es poden consultar aquí. Ara bé, aquestes compensacions econòmiques es poden reduir un 50% si el transport alternatiu facilitat permet arribar al destí amb una demora inferior a no més de dues hores (en el cas de menys de 1.500 quilòmetres), de tres hores (en els casos d'entre 1.500 i 3.000 quilòmetres) i de quatre hores en la resta.

En cas que el passatger es vegi afectat per incidències relacionades amb l'equipatge facturat –com desperfectes, retards o pèrdues– la companyia aèria és l'única responsable del dany causat, si bé la legislació no preveu compensacions automàtiques. Tanmateix, cal sol·licitar i emplenar de forma individual l' Informe d'irregularitat d'equipatge (PIR) immediatament després de recollir l'equipatge o de detectar la incidència. Aquest document s'ha de recollir al taulell de la companyia abans d'abandonar l'aeroport. Tot seguit, l'usuari afectat ha de demanar i presentar un full de reclamació de la companyia i adjuntar-hi una còpia del PIR. Si la resposta no és satisfactòria, en el termini d'un mes, l'Agència Catalana del Consum recomana dirigir-se a qualsevol organisme de consum per formalitzar una reclamació oficial.