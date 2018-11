El client de la hipoteca pagarà la taxació i el banc assumirà la resta de despeses

Quan la nova llei hipotecària que s'està tramitant al Congrés entri en vigor, els clients que contractin una hipoteca només hauran d'assumir una de les despeses associades al crèdit, la taxació de l'habitatge. La resta de les despeses -l'escriptura de la hipoteca, la gestoria i la taxa notarial- seran abonades per l'entitat bancària. Per a un habitatge de 200.000 euros amb una hipoteca de 100.000, la taxació costa uns 260 euros.

Els partits polítics han tancat aquest dimarts un acord per al repartiment dels costos hipotecaris, tot i que la llei no s'acabarà de negociar fins a les pròximes setmanes. Després es tramitarà al Senat per la via urgent. Segons fonts parlamentàries, només Podem no ha votat a favor de l'acord per repartir entre les entitats i els clients les despeses hipotecàries. La formació que lidera Pablo Iglesias defensava que la banca també assumís el cost de la taxació.

Els grups han acordat incloure a la llei que els bancs han d'abonar també l'impost dels actes jurídics documentats. És la polèmica taxa que el Suprem va determinar que havien de pagar els clients i, posteriorment, el govern de Pedro Sánchez va aprovar un decret per establir que l'havien d'abonar els bancs.