El banc d'Oliu, una història recent de compres i declivi borsari

L’abril del 2001 el Banc Sabadell debutava a la borsa espanyola. L’acció va cotitzar la primera jornada a 22,88 euros. Ahir, i després d’una forta pujada de quasi el 25%, cada títol es pagava al mercat espanyol per sota de 0,42 euros. L’evolució de l’acció del banc català l’ha posat en el punt de mira de qualsevol comprador. El Sabadell va néixer el 1881 de la mà d’industrials i comerciants de la cocapital del Vallès Occidental. Durant el segle XX va ser una entitat lligada al seu territori amb uns accionistes fidels i històrics, que aprovaven els comptes en la tradicional junta d’accionistes, d’on s’enduien una caixa de bombons.

Però amb el canvi de mil·leni, el Sabadell va emprendre una forta aventura de creixement. El 1996 comprava Natwest a Espanya i el 2001 sortia a borsa després de comprar Banco Herrero a La Caixa. L’expansió no va acabar aquí. Van seguir l’Atlántico, l’Urquijo i el Guipuzcano. I quan va arribar la crisi financera, el banc presidit per Josep Oliu va tenir un paper clau en la consolidació del sector, primer integrant la controvertida CAM i després Caixa Penedès.

Impacte de la crisi financera

Just abans de la crisi financera, l’acció del Banc Sabadell, que ja havia anat en declivi, cotitzava al voltant dels 8 euros. Però des de llavors la cotització va anar a la baixa de forma més pronunciada. La compra del TSB britànic no ho va arreglar, i l’acció va caure en picat per quedar per sota de l’euro a partir del febrer del 2019. La baixada va impactar en els seus accionistes, alguns de les famílies accionistes tradicionals de sempre de l’entitat, i altres nouvinguts, com ara Isak Andic (Mango), José Mauel Lara (Planeta) o Joaquim Folch-Rusiñol (Titan).

Davant la nova onada de fusions oberta amb la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus, el Banc Sabadell estava en el punt de mira. Durant l’últim any s’havia especulat molt amb una operació amb Bankia, però la lentitud del Sabadell a l’hora de decidir-se va fer que el banc presidit per José Ignacio Goirigolzarri acabés en mans de CaixaBank.

Quan ahir el BBVA va anunciar la venda de la seva filial als Estats Units i va admetre que podia destinar una part del que rebrà a possibles fusions per reforçar-se a l’Estat, van reaparèixer amb força els rumors sobre una absorció del Sabadell, que es disparava a la borsa fins i tot per sobre del que ho va fer el banc basc.