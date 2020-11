L'incendi a la fàbrica de Silence a Molins de Rei no aturarà la producció de motos

L'incendi que hi va haver dimecres a la nit a la fàbrica de motos elèctriques Silence a Molins de Rei no paralitzarà la producció de vehicles d'aquesta marca, segons han informat fonts de l'empresa.

La pandèmia ha fet que la marca avancés el trasllat de la producció de la planta de Molins de Rei a la de Sant Boi. La producció, que estava previst traslladar-la a començament de l'any que ve, es va portar de Molins de Rei a Sant Boi el mes de maig passat, després del confinament, per complir les mesures de seguretat –com la distància entre persones– establertes per fer front al covid-19.

A la planta de Molins de Rei, on abans es muntaven les motos, ja només hi quedaven departaments com màrqueting, comercial, vendes i proveïdors, que no són essencials per a la producció, i el muntatge de les bateries. Però l'estoc de bateries que tenia la marca permet continuar la producció de motos i no s'ha vist afectada la fabricació pròpia o per a tercers, com Seat, segons fonts de l'empresa.

Silence ha subratllat que està elaborant un nou pla de contingència per poder cobrir totes les comandes a clients i que treballarà "de la manera més ràpida possible" per restablir la normalitat a la planta afectada.

Aclarir l'origen del foc

A banda, la companyia celebra que no hi hagi hagut persones ferides i agraeix la ràpida actuació dels Bombers. Silence assegura que la planta afectada comptava amb totes les mesures de seguretat previstes per la legislació i que el seu equip tècnic, juntament amb els serveis d'extinció d'incendis, intenten aclarir-ne les causes.

L'incendi a la planta de Silence va començar dimecres poc abans de les 21.00 i es va extingir passada la mitjanit. El foc va calcinar les dues naus del grup situades al polígon industrial El Pla i la part superior d'una tercera nau dedicada a feines de neteges químiques, industrials i de clavegueram. En total es van haver de mobilitzar 25 dotacions dels Bombers.

Silence és una companyia que fabrica motos elèctriques amb tecnologia pròpia i que té entre els seus socis Repsol, Caixa Capital Risc, el CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial, entitat pública que depèn del ministeri d'Economia i Competitivitat) i, des del mes d'octubre del 2018, MGS Seguros. La companyia va llançar l'any passat al mercat el seu primer model per a particulars, la S01, i ja fabricava altres models per a companyies de moto compartida com Acciona.