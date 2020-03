La indústria es reinventa en l’emergència

Les petites i grans empreses tant de Catalunya com d’Espanya estan reconvertint els seus processos o adaptant la seva producció per fer productes que puguin ajudar en la lluita contra el coronavirus. L’Associació Espanyola per a la Normalització (UNE) -que representa les famoses normes ISO- ha publicat els requeriments tècnics que han de complir els productes perquè les iniciatives que han anat sorgint s’adaptin al màxim a les exigències tècniques.

El primer èxit

Les impressores 3D passen a fer respiradors i màscares

La primera victòria clara és el respirador de campanya fet en impressores 3D fruit d’un acord entre el Consorci de la Zona Franca, el centre tecnològic Leitat i indústries com Seat i HP. Es tracta d’un respirador que té l’homologació mèdica. No és, però, l’única iniciativa. A les Terres de l’Ebre un grup creat a la xarxa Telegram també s’hi ha posat i ja imprimeix màscares de plàstic per al personal sanitari. Empreses com BCN3D, un spin-off de la UPC, ha posat a disposició de les autoritats la seva bateria d’una seixantena d’impressores 3D.

Desinfectant

De fer cremes, perfums i beguda a fabricar solució hidroalcohòlica

Beirsdorf Manufacturing ha ofert la seva planta de Tres Cantos, on produeix les cremes Nivea, per fer solucions hidroalcohòliques, segons ha explicat el director de producció, Sebastián Marchante. També s’han ofert per fabricar aquest mateix producte Pernod Ricard Espanya -propietària de marques com Beefeater, Ballantine’s i Seagram’s-, Rom Bacardí i Louis Vuitton, així com el fabricant català de perfums Puig.

Transport

De desinfectar camions de bestiar a netejar autobusos

L’empresa catalana Techtrans Systems ha adaptat el seu sistema de desinfecció per a vehicles de trasllat d’animals a l’objectiu d’eliminar el coronavirus del transport públic. El Dry Sist, un sistema patentat el 2016 amb l’aval del Institut per a la Recerca i Tecnologia Agrària (IRTA), ja s’utilitza per desinfectar els contenidors a la terminal Best del port de Barcelona. El director de l’empresa, Robert Castanyé, explica que desinfecten sense químics, amb calor. Tot es qüestió de mantenir la temperatura el temps suficient: 56 graus durant 30 minuts per al coronavirus. De Madrid l’han trucat a veure si pot desinfectar l’ascensor d’alguna comunitat amb veïns.

Química

Més gasos medicinals i productes de neteja a fons

Carburos Metálicos, que fabrica gasos medicinals, manté la producció per cobrir la demanda. “Els nostres equips d’enginyeria i instal·lacions hospitalàries ja estan treballant en col·laboració amb les autoritats sanitàries per a l’ampliació de les zones d’hospitalització que permetran augmentar la capacitat d’atenció de pacients afectats”, diuen fonts de l’empresa.

Ercros i Covestro tenen les plantes catalanes fabricant productes clau per a la neteja i desinfecció, com el clor, el lleixiu, el clorat sòdic, l’aigua oxigenada i l’àcid clorhídric.

La crisis del paper de WC

Gomà-Camps adapta la producció pel canvi de la demanda

Gomà-Camps, de la Riba, és un dels principals fabricants de paper a Catalunya i està readaptant les seves línies de producció per un increment de demanda de productes domèstics i sanitaris, com el paper higiènic, els mocadors de paper i el paper de cuina. En canvi, ha caigut dràsticament la producció per a bars i restaurants.

Mascaretes sanitàries

Les companyies tèxtils s’adapten per fer roba de protecció

El gegant de la moda Inditex va anunciar que estudiaria adaptar els seu sistema de producció per fer mascaretes i bates per als sanitaris. Un munt de petites empreses catalanes, com Elements, d’Igualada; Robin Hat i Technotex, de Rubí, i Medilast, d’Alpicat, han canviat la seva producció per fer mascaretes.

Alimentació i construcció

Més producció de pasta i edificació industrialitzada

Pastas Gallo ha doblat la producció de les seves fàbriques de Còrdova, Granollers i Esparreguera per passar dels 500 als 1.000 quilos diaris. Farmadosis, amb seu a Palma, ha destinat una de les línies de producció de robots que preparen la dosi de medicació que té a la Xina a fer aparells de purificació i desinfecció de l’aire per a ús domèstic. Arquima, de Sant Andreu de la Barca, que fabrica edificis de forma industrialitzada, s’ha ofert per si cal fer construccions ràpides per als malalts o els sanitaris. Ja han contactat amb ells des del govern valencià.