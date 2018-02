La intel·ligència artificial pren forma

La intel·ligència artificial ha tornat a ser un dels temes estrella d’aquesta edició del Mobile World Congress, però ho ha sigut amb un nou objectiu al cap: tocar de peus a terra. Aquest dimecres el debat al saló no eren les feines que posa en risc un futur robotitzat ni els sectors que s’hauran de reinventar per donar cabuda a les exigències de l’automatització. En canvi, aplicacions com l’analítica predictiva o el reconeixement de veu agafen força per reivindicar que la tecnologia intel·ligent va més enllà dels bots.

Així doncs, el congrés ha intentat destacar les virtuts que tindran els algoritmes predictius davant de catàstrofes naturals. Així ho explicava Georg Polzer, el conseller delegat de Teralytics, una companyia suïssa que fa servir les dades agregades de les companyies de telecomunicacions per entendre com es mouen les persones quan hi ha un desastre. D’aquesta manera, va saber en quines zones caldrien més recursos per als refugis d’emergència durant el pas de l’huracà Harvey per Texas. “Com a humans ens fixem més en el xoc que tindrà en nosaltres, però hi ha una visió positiva de la intel·ligència artificial”, va reivindicar Polzer.

El projecte va en la línia del que pretén aplicar l’empresa Bismart a l’administració local catalana. La companyia col·labora l’Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per aplicar aquestes tècniques als serveis socials amb una primera prova pilot a Sant Cugat del Vallès. L’objectiu és identificar els perfils dels ciutadans que demanen ajudes econòmiques. D’aquesta manera, es podria accedir a MyGov, una aplicació mòbil que reuneixi el seu historial i recomani quins programes li poden servir. Tot i així, un dels obstacles per a aquesta idea són les directives de protecció de dades, ja que només aquelles persones que cedissin la seva informació rebrien els avisos de manera proactiva. El pilot està en fase de desenvolupament i es podria aplicar aquest mateix 2018.

“Una tasca urgent”

Dilluns el president del Banc Mundial, Jim Yong Kim, ja advertia al Mobile que és necessari que les empreses tecnològiques també facin servir la innovació per erradicar la pobresa. En aquest sentit, alertava que l’automatització es pot convertir en una “bomba de rellotgeria social” si no es garanteix que el creixement econòmic arriba per altres vies. “És una tasca urgent i no tenim temps per perdre”, va insistir.

Tot i així, la intel·ligència artificial ha aterrat abans al mateixos telèfons mòbils que a la majoria de fàbriques. El fabricant taiwanès Asus, per exemple, ha presentat el ZenFone 5, un smartphone que és capaç d’aprendre a fer fotografies segons el context. Així, per exemple, el mòbil canvia tot sol entre 16 configuracions diferents en funció de paràmetres com la llum o la proximitat entre el dispositiu i el subjecte fotografiat. Aquest mateix mòbil també sap reconèixer els patrons d’ús del seu propietari i adaptar la càrrega per no esgotar-se abans d’hora. No obstant, les aplicacions de la intel·ligència artificial als mòbils encara són serveis accessoris, i el canvi no serà visible fins que aquesta no arribi als processadors.

El Mobile, però, no només va posar cara i ulls a les teories sovint ambigües de la intel·ligència artificial. L’Hospital Clínic de Barcelona i la fundació Mobile World Capital van presentar ahir al congrés un dels primers projectes pilots amb què Barcelona aspira a convertir-se en una de les capitals europees que lideraran el desplegament del 5G. Es tracta d’incorporar la teleassistència en les operacions quirúrgiques de l’hospital per poder-les fer a distància i en temps real. Aquest sistema es basa en la xarxa 5G i s’integrarà a l’Optimus, el quiròfan més tecnològic que té el Clínic i on ja es fan servir el big data i la il·luminació intel·ligent. Aquesta nova manera d’operar forma part del projecte 5GBarcelona, la candidatura de la capital catalana impulsada per la Generalitat per convertir-se en el líder europeu d’aquesta tecnologia.

Quiròfans connectats amb 5G

El sistema registra el que passa dins del quiròfan i permetrà que, per exemple, un cirurgià especialista pugui guiar un altre company sense ser-hi presencialment. Què hi té a veure, aquí,el 5G? Perquè la comunicació entre els metges sigui com més immediata millor cal que la latència de la xarxa -és a dir, el temps de resposta- sigui molt baixa, i això no es pot aconseguir amb el 4G. El 5G permetrà superar aquestes barreres i reduir la latència actual de 0,27 segons a 0,001 segons. D’altra banda, la recepció de les imatges també millorarà, i arribaran amb més qualitat. L’objectiu és que aquest sistema s’acabi utilitzant en operacions en què els equips es trobin a milers de quilòmetres de distància, però probablement això no passarà fins que el 5G estigui implementat del tot.

El projecte s’ha dissenyat amb l’equip del cirurgià cap del servei de cirurgia gastrointestinal del Clínic, Antonio de Lacy, i la seva empresa AIS Channel. La primera fase es provarà a l’hospital -amb converses entre el quiròfan i altres zones del centre-, i en una segona part s’intentarà que aquesta comunicació sigui possible entre hospitals.