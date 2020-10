L’Estat investiga més de 29.000 empreses per frau en els ERTO

“Hi ha hagut frau amb els ERTO”, reconeixia la ministra de Treball, Yolanda Díaz, a finals de juny. Les alarmes es van disparar en el si del govern espanyol, que va activar la maquinària legal per perseguir les empreses que feien trampa. Actualment, el ministeri n’està investigant més de 29.000 que podrien estar utilitzant els ERTO de manera fraudulenta, segons ha pogut saber l’ARA. A aquesta xifra, s’hi han de sumar més de 75.000 comunicacions enviades a empreses a través de les quals, de manera preventiva, se les adverteix de les sancions que poden arribar a pagar si reprenen l’activitat quan encara reben prestacions de l’Estat. Ara les sospites de frau han empès el govern espanyol a augmentar els esforços.

El ministeri de Treball ha obert a consulta pública un reial decret a través del qual vol modificar la llei sobre infraccions i sancions d’ordre social i endurir, així, les multes per infracció en matèria laboral. El govern té la intenció d’actualitzar la quantitat de les sancions tenint en compte la variació de l’índex de preus del consum (IPC). Al document es recull que l’última actualització de les sancions va ser l’any 2007 i que cal modificar-les si no es vol “retrocedir en la capacitat dissuasiva”. La llei persegueix, entre altres casos, els fraus relacionats precisament amb els ERTO -un cas “greu” pot arribar a significar més de 800.000 euros-, però també si una empresa no compleix els riscos laborals. A més de la sanció administrativa, la norma recull que en alguns casos es pot vetar la possibilitat de rebre prestacions públiques, així com haver de tornar les quantitats rebudes amb recàrrec. El ministeri preveu aprovar el reial decret abans que s’acabi l’any.

Renovar les sol·licituds

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per la seva banda, ha recordat que les empreses que van demanar l’ERTO pel context de la pandèmia han de presentar una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per als treballadors que continuïn afectats pels expedients. Ja s’ha obert el termini, que s’acabarà el 20 d’octubre.