El juliol comença amb el turisme sota mínims

"Veus aquesta sala? Fa sis mesos a aquesta hora estava tota plena, sobretot de coreans". És migdia, i un dels treballadors del Vinitus observa l'espai, tot buit, amb certa resignació. Les cues per dinar i sopar a aquest restaurant del centre de Barcelona eren la tònica habitual del negoci. "I ara ja ho veus –diu l'empleat–. Aquest estiu es tractarà de sobreviure".

La sensació és compartida amb altres locals de la zona i, sobretot, pel Gremi de Restauració de Barcelona, que aquest dimecres ha explicat a l'ARA que encara hi ha un 25% de locals que estan tancats. El panorama encara és pitjor en el sector hoteler. El president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, ha repetit el que ja havia avançat ahir en la presentació de l'estratègia de la ciutat per anar recuperant el turisme: només hi ha un 10% dels hotels oberts (una cinquantena) i amb un 10% de l'ocupació, o, dit d'una altra manera, el 90% continuen amb les portes tancades. Tot plegat representa una caiguda de la demanda d'un 99% respecte al mateix període de l'any passat.

El turisme, ha afirmat Torres en una entrevista a TV3, "no s'acabarà". Ara bé, les xifres que indicaran una recuperació completa no es veuran fins al 2022, i això fa que el repte sigui arribar-hi amb la mínima mortalitat d'empreses possible. De fet, la quota "satisfactòria" seria assolir entre un 20% i un 30% de l'ocupació aquest estiu, però el fet que la previsió sigui tan baixa ha fet que molts negocis decideixin no obrir. "Els locals que estan ubicats al circuit turístic són els que més pateixen l'absència de turisme i veuen la reobertura amb molta dificultat", assegura un portaveu del Gremi de Restauració. "Hi ha qui tot i així ha decidit llançar-se a la piscina, però n'hi ha altres que s'han vist obligats a prendre la decisió més intel·ligent de cara a salvar l'empresa: ¿quin sentit té contractar treballadors, comprar menjar i veure que el consum no remunta? Doncs obres per perdre diners", lamenta.

Un passeig per aquestes zones turístiques, el passeig de Gràcia, la Rambla o la catedral, justifica el temor. La majoria de converses que se senten són en català i en castellà i moltes de les que es colen en francès o anglès són de residents a la ciutat. Enmig de tot això sí que hi ha algun turista, però són casos molt puntuals. Per exemple, una família procedent d'Alemanya que explica que és la desena vegada que ve a Barcelona i que, acostumats a fer-ho, no els ha frenat un virus que, diuen, és "a tot arreu". "A part, les platges estan massificades a Alemanya", afegeix ella. Davant de la catedral, una parella d'holandesos respon en una línia similar: venen a Barcelona cada pocs anys, estan allotjats a Miami Platja (a la demarcació de Tarragona) i no els fa patir el coronavirus. "Fem la vida a l'aire lliure i ja està", justifiquen. Una mica més abaix, al port, una família en aquest cas francesa explica que és la seva primera vegada a Barcelona i la raó per la qual han triat aquest destí per a les seves vacances, que seran de deu dies, els sembla evident: és a prop i les fronteres ja estan obertes.

"Esclar que vindrà algun turista, però no serà res comparat amb altres anys –reconeix el portaveu del Gremi de Restauració–. La nostra oferta està dimensionada pel doble públic, el local i el turista, i si li treus un públic es queda coix".

És, si més no, l'escenari que dibuixa un dels treballadors del Restaurant Cachitos, situat a la rambla de Catalunya. El negoci ha passat d'obrir cada dia de la setmana a fer-ho només cinc. I ho fa amb 9 treballadors d'una plantilla que en temporada alta arriba a les 65 persones. "No es veu absolutament res de turisme estranger –diu l'empleat–. A veure si aquest cap de setmana comença a animar-se una mica la cosa, però la sensació és que l'estiu serà molt dur". Una treballadora del Ciutat Comtal, restaurant de la mateixa zona, també parla d'aquest cap de setmana com a termòmetre, perquè, de moment, tot el seu públic segueix sent local.

Els turistes arriben en comptagotes

La qüestió és que malgrat que les fronteres amb l'espai Schengen es van obrir finalment el 22 de juny, durant molt temps el missatge va ser que ho farien l'1 de juliol. I no és fins aquest dimecres, de fet, que les fronteres de la Unió Europea s'obren a tercers països, com el Marroc o la Xina. Sigui com sigui, la ministra d'Indústria del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha afirmat també aquest dimecres que els turistes estan arribant, encara que ho facin esglaonadament. Dos guies turístics de l'empresa Free Walking Tours Barcelona que esperen amb el seu paraigua de color lila a la plaça Catalunya es pronuncien alineats amb l'optimisme de la ministra: és cert que al matí el tour és per a castellanoparlants, però a la tarda s'han inscrit set persones al recorregut en anglès. "Som a un 10% del que fèiem, però anem fent", afirma ell.

De moment, un resident de Conca que té per costum viatjar a la ciutat on va néixer, Barcelona, se'n fa creus. "Vaig ser a la plaça Sant Jaume el Dia de l'Orgull Gai i res, quatre gats; ahir, al voltant del Camp del Barça, i tampoc", lamenta. "Aquesta no és la Barcelona que jo conec", conclou mentre camina per una Rambla buida de turistes.