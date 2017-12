El jutge decreta la liquidació d'Open Camp

El parc temàtic de l'esport Open Camp ha entrat en fase de liquidació després que el jutge del mercantil número 8 de Barcelona hagi posat fi a la fase de conveni, segons publica aquest dimecres el digital 'Palco23'. L'empresa haurà de presentar un pla per satisfer amb els actius que tingui tots els seus deutes, que al juliol es van estimar en uns 13 milions d'euros, la majoria corresponents a socis del projecte (al voltant de 8 milions).

La companyia, que a l'estiu va anunciar una aturada per trobar una inversió que li permetés continuar la seva activitat i promocionar-se, continua el seu procés de recerca de més capital. De fet, fonts de la companyia indiquen que esperen que aquest procés no afecti el seu conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, ja que confien a superar aquesta fase gràcies a un nou inversor.

El consistori, a través de la seva empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM), ha comentat a 'Palco23' que no s'ha rescindit el contracte. "Si l'empresa desapareix afectarà, com qualsevol client, pel lloguer que tenen" l'Anella Olímpica de Montjuïc. Segons la memòria de BSM, ja s'han aprovisionat fons per cobrir els impagaments d'Open Camp el 2016, que se situen en 1,2 milions, i de cara al 2018 no preveuen cap ingrés en relació al parc temàtic de l'esport.

Durant aquesta primavera l'empresa liderada per Francisco Medina va acordar amb l'Ajuntament que es flexibilitzaria i adequaria "a la realitat derivada del primer any de funcionament". Open Camp va acordar pagar un total de 36 milions en 5 anys a BSM entre cànon fix i variable, a més d'inversions. El nou acord fins al 2026, que es regeix sota el mateix import de cànon fix i variable (uns 20,6 milions d'euros), permetria prolongar els primers pagaments, ja que la majoria de les inversions es van materialitzar el 2016.

En els seus inicis, l'empresa va tancar una ronda de finançament en la qual va captar 13,5 milions d'euros i en què van participar la firma de capital risc Inveready i Marc Corradino, fundador del portal de viatges Bravofly. En l'operació també hi van participar fins a 15 socis més, entre ells diferents 'family office', segons han explicat fonts de la promotora d'aquest parc d'entreteniment vinculat a l'esport.

L'objectiu d'Open Camp i BSM era aprofitar les instal·lacions esportives construïdes per als Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, ja que moltes estaven tancades i tenien poca activitat més enllà de concerts puntuals. Les primeres previsions van apuntar que es facturarien entre 20 i 26 milions d'euros anuals.