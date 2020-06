El negociador de Nissan adverteix a l'Estat i la Generalitat que el tancament no té marxa enrere

El vicepresident de Nissan a Rússia i responsable de les activitats industrials de la multinacional nipona a Espanya, Frank Torres, ha deixat clar aquest dijous al govern espanyol i al de la Generalitat que la decisió de tancar les plantes catalanes de l'empresa no té marxa enrere.

En una trobada virtual amb periodistes, Torres, que ha estat designat per l'empresa per fer el tancament, ha reconegut que tant el govern espanyol com el català volen revertir la situació, però ha dit que la decisió presa al Japó està basada en "un estudi molt detallat" i és "irreversible". Frank Torres també ha descartat que la possible solució passi per trobar un inversor que es quedi les plantes.

El màxim responsable industrial de Nissan a Espanya ha dit que el tancament s'ha decidit per l'excés de la capacitat de producció i les fortes inversions que exigien les plantes catalanes, que en la seva opinió les feia inviables, i ha assegurat que la decisió s'ha acordat "amb l'aliança" amb Renault. Es desmarca, doncs, de les declaracions del president de Renault a Espanya i vicepresident de producció i logística de la multinacional francesa, José Vicente de los Mozos, que va dir que el tancament és una decisió presa només per Nissan.

Frank Torres s'ha defensat com a negociador perquè coneix les plantes de Nissan i els governs estatal i català, i a parer seu és millor que segui a la taula de diàleg una persona d'aquí que no pas "un japonès, un anglès o un alemany". També ha instat els sindicats a seure a negociar. "El no diàleg ens porta a la pitjor solució per a tots", ha reblat.

Sobre la possibilitat d'una reforma laboral exprés perquè els expedients de regulació d'ocupació (ERO) tornin a necessitar l'autorització administrativa, tal com demanen els sindicats, Torres ha dit que no li consta. Però, en qualsevol cas, l'empresa ja ha posat data per al període de consultes: la taula es constituirà el 30 de juny, amb un període d'un mes per intentar trobar un acord, tal com marca la llei.

"Els sindicats sempre s'ha assegut a parlar", ha indicat Frank Torres, que s'ha mostrat segur que amb el diàleg amb els treballadors i amb els governs "s'arribarà a la millor solució possible". El responsable de conduir el tancament de les fàbriques ha defensat que s'hagi començat el diàleg amb el comitè europeu, perquè és el que preveu el sistema de funcionament intern de Nissan, però ha indicat que les negociacions es faran a partir del dia 30 amb una comissió de 13 representants dels treballadors designats pels comitès d'empresa dels diferents centres afectats.

Centre de recanvis

De moment ha presentat com un èxit haver exclòs del tancament el centre de recanvis del Prat, on treballen poc més d'un centenar de persones, i no ha aclarit si el centre logístic del port també podria quedar fora del tancament. "Haurem de començar-ne a parlar", ha dit, i ha afegit que el tancament de les plantes no suposa que Nissan marxi d'Espanya, ja que quedaran unes 1.200 persones a les fàbriques d'Àvila i Cantàbria, i al centre de vendes i màrqueting de Barcelona. "Seguirem comercialitzant els nostres productes", ha indicat.

Frank Torres tampoc ha volgut avançar quant calcula que costarà tancar, després que el secretari general d'Indústria del govern espanyol, Raül Blanco, digués que podia superar els 1.000 milions d'euros. "No entrarem en les xifres, però les que s'han donat no són reals", ha indicat.