La meitat de les grans empreses han destruït llocs de treball entre gener i octubre

L'impacte de la crisi del covid-19 ha afectat els números de les empreses i, en conseqüència, els seus treballadors. Més de la meitat d'empreses (50,6%) han destruït llocs de treball des del gener fins a l'octubre, un percentatge 14 punts superior al registrat un any abans. A més, aquesta destrucció no ha sigut homogènia, sinó que ha impactat en especial als treballadors amb contractes temporals (19,5%), mentre que els llocs de treball fixos s'han reduït un 3%.

Així ho recull un informe sobre la situació financera de les empreses els tres primers trimestres del 2020 i l'impacte del covid-19, publicat aquest dimarts pel Banc d'Espanya, a través de la Central de Balances (una enquesta a gairebé 900 empreses, principalment grans, entre gener i setembre del 2020).

La xifra està lligada a un mercat laboral espanyol que ha sigut especialment vulnerable als efectes d'una crisi que ha tocat els seus actius principals: el turisme i els serveis, sectors on, segons l'informe del Banc d'Espanya, s'ha destruït més l'ocupació. De fet, durant la pandèmia Espanya ha eliminat més del doble d'ocupació que Europa, segons l'Eurostat. A més, és el país europeu amb una temporalitat més elevada (26,9%), fet que caracteritza el mercat laboral per ser més vulnerable davant situacions de crisi com l'actual.

Amb tot, la caiguda de l'ocupació a Espanya ha sigut del 5,9% en termes mitjans, i això sense tenir en compte els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). A més, l'organisme també recull que les despeses en personal han caigut fins a l'octubre un 4,9%, fet que s'explica per la davallada de les remuneracions fruit del descens de les plantilles, ja sigui per acomiadaments o expedients de regulació temporal d'ocupació. De fet, segons el Banc d'Espanya, la mitjana dels salaris ha crescut un 1,1%, un punt menys en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

Una de cada dues empreses, insolvents

L'informe també preveu que entre un 15% i un 19% de les empreses siguin insolvents amb el temps. D'aquest total, però, un 9% serien "viables" –tindran beneficis futurs–, mentre que entre un 6% i un 10% (si la crisi s'allarga) no aconseguiran sortir de les pèrdues, segons el Banc d'Espanya. L'ens dibuixa aquest horitzó després de registrar una caiguda dels beneficis del conjunt de les empreses de fins a un 71%, mentre creix l'endeutament per "cobrir les necessitats de liquiditat". Amb tot, gairebé la meitat d'aquestes empreses tindran una "situació financera delicada" a l'acabar l'any.

Per tot això ha crescut la pressió financera –la dificultat de poder afrontar les despeses financeres– un 40%, cosa que significa 27 punts percentuals més en comparació amb l'any anterior. Les més afectades són les pimes i les empreses del sector de l'hoteleria, l'oci i la restauració, que, de fet, esperen des de principis de novembre noves ajudes del govern espanyol.

Des del Banc d'Espanya plantegen que si bé les línies d'avals ICO aprovades –i prorrogades– pel govern espanyol s'han traduït en oxigen per a les empreses que hi han accedit, les "mesures de suport a la solvència han sigut més limitades", sobretot en les empreses més petites. Per aquest motiu, el Banc d'Espanya proposa que, abans que els negocis es vegin abocats a declarar-se insolvents, s'hauria de "fomentar una reestructuració del deute i reformar els mecanismes d'insolvències judicials i extrajudicials per fer-los més àgils i eficients".