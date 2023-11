Les dones de la UE treballen "gratis" a partir d'avui fins a final d'any

Brussel·lesLes dones treballadores cobren de mitjana un 13% menys que els homes a la Unió Europea i, per tal de cobrar el mateix, haurien de treballar 46 dies més cada any. O, dit d'una altra manera, a partir d'aquest dimecres les dones europees treballen "gratis" fins a finals del 2023, segons els càlculs de la Comissió Europea. "La igualtat de retribució per a una mateixa feina o per a una feina del mateix valor és un dels principis fundacionals de la Unió Europea", ha assegurat la comissària europea de Valors i Transparència, Helena Dalli.

Tot i això, la UE no ha millorat respecte al 2022 i el dia de la igualtat salarial —a partir de quan les dones comencen a treballar gratis— ha tornat a caure per segon any consecutiu en el mateix dia, el 25 de novembre. En aquest sentit, la comissària europea admet que "els avenços en diferències salarials entre homes i dones s'han estancat enguany" i que, durant els anteriors, "també van ser lents".

En la mateixa línia, el comunicat de la Comissió Europea constata que els "estereotips de gènere", que afecten especialment les dones, continua tenint conseqüències negatives a "totes les esferes de la vida", fins i tot en relació amb la feina. Per aquest motiu, insta les institucions europees i les diferents administracions estatals, regionals i locals a tirar endavant iniciatives que tinguin com a objectiu la igualtat salarial.

En aquest sentit, la comissària Dalli ha reivindicat la directiva que va impulsar la Comissió Europea –i que ja ha entrat en vigor aquest novembre– sobre transparència salarial. La normativa, que els diferents estats membres hauran de transposar a la seva legislació, obliga les empreses a facilitar els fulls salarials dels seus treballadors a les administracions estatals i, en cas que la bretxa salarial de gènere superi el 5%, hauran de prendre mesures per reduir la diferència de sous fins a almenys aquest percentatge. A més, les companyies hauran de presentar una informació sobre el sou inicial als candidats que optin a una feina abans de l'entrevista laboral, i tindran prohibit preguntar-los quins sous han rebut en ocupacions anteriors.

Segons les últimes dades de l'institut d'estadística de la Comissió Europea, l'Eurostat, Espanya es troba per sota de la mitjana europea en aquesta desigualtat. Les dones treballadores de l'Estat cobren un 9% menys que els homes, una xifra bastant més baixa que la de França, que supera el 15%, o la d'Alemanya, que s'enfila fins a més del 16%. En canvi, Itàlia és un dels països amb un percentatge de desigualtat més baix, prop del 5%.