Només es concedeix una de cada quatre moratòries hipotecàries pel covid-19

La moratòria al pagament de les hipoteques va ser una de les primeres mesures anunciades pel govern espanyol per fer front a la situació d'emergència que el covid-19 ha generat en les famílies més vulnerables. Aquesta ajuda, però, només ha arribat per ara a una de cada quatre persones que l'han demanat. El Banc d'Espanya ha explicat aquest divendres que les entitats financeres han registrat 228.322 sol·licituds per acollir-se a aquest salvavides, de les quals només se n'han concedit 65.559. És a dir, el 72% de les peticions no han obtingut la llum verda per deixar de pagar les mensualitats de la hipoteques.

Aquesta paralització dels préstecs per part de la banca representa una part ínfima del total del sistema. En concret, s'ha aturat el pagament de 6.525 milions d'euros amb la moratòria, xifra que suposa només un 1,3% respecte als més de 450.000 milions que les famílies deuen a les entitats financeres per les seves hipoteques, segons les dades del Banc d'Espanya.

La proporció és encara més baixa per a la suspensió d'obligacions dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària. Aquesta moratòria està pensada per a altres tipus de préstecs al consum o de negocis, per exemple, contractes de leasing o crèdits a través de targetes als quals hagin de fer front persones que ara es troben en una situació vulnerable per la crisi del covid-19. En aquest cas, s'havien presentat 296.924 peticions, però només 59.163 han sigut tramitades per retardar crèdits per valor de 585 milions d'euros.

Aquesta categoria també inclou la suspensió temporal de préstecs per als autònoms que hagin patit una caiguda de més del 40% en les vendes arran de l'estat d'alarma. En la majoria d'aquests casos (un 45%) es tracta de negocis del comerç i l'hostaleria. De totes maneres, el 70% de les moratòries a crèdits no hipotecaris s'han concedit a assalariats, mentre que l'altre 30% s'han reservat a autònoms o empresaris.

Cal tenir en compte que la informació del Banc d'Espanya només recull les moratòries que s'han signat seguint les mesures aprovades pel govern espanyol i, per tant, no té en compte els acords que hagin pactat la banca i les famílies endeutades fora d'aquest marc.