El patiment de la banca no remet

"Ha estat un any molt sofert". "I el que ve?" "Ho serà més, però estem en millor forma". Així s'expressava en privat aquest divendres un alt directiu de CaixaBank quan passava balanç al 2019. L'entitat catalana va presentar uns beneficis de 1.705 milions d'euros en el conjunt de l'any, cosa que suposa una caiguda del 14% respecte als guanys del 2018. En aquest cas, la caiguda respon al cost de l'ERO (que ha suposat 978 milions als comptes de l'entitat catalana) i és la primera reducció de beneficis respecte a l'any anterior a CaixaBank des del fatídic 2012.

No és l'únic banc en aquesta situació. Si CaixaBank és el primer banc en implantació entre particulars a Espanya, el Banco Santander, el banc espanyol més gran al món, també ha presentat aquesta setmana la primera caiguda de guanys des del 2012. En el seu cas, pels deterioraments a la seva filial britànica. El BBVA, segon en totes dues categories, va veure caure els seus beneficis un significatiu 34% i segueix exposat a les conseqüències imprevisibles del cas Villarejo, mentre que el Sabadell s'ha recuperat del seu 2018 negre però segueix lluny d'estar en una posició folgada i és objecte de tota mena de rumors sobre possibles fusions. El cinquè en discòrdia, Bankia, també ha tancat l'exercici amb una caiguda de beneficis del 23%.

El 2019, un any que va estar marcat per la guerra comercial llançada per Trump i la incertesa del Brexit, va ser per als bancs l'any en què van saber que ni tan sols sense Draghi tindrien les esperadíssimes pujades del preu del diner amb què somnien des de fa anys. I així, fins i tot després d'anys d'ajustar plantilles i esprémer negocis que són cosins germans de la banca com ara les assegurances, els cinc grans bancs espanyols van tenir un benefici conjunt de 13.041 milions, 3.109 menys dels que havien guanyat un any enrere, cosa que resulta en una caiguda de beneficis del 19%.

Balanços enormes, beneficis esquifits

I és cert que un sector que va ballar al llindar de l'abisme durant els anys de la Gran Recessió manté la capacitat de seguir fent beneficis, però ho fa amb estructures mastodòntiques. Entre els cinc grans bancs espanyols tenen uns actius de més de tres bilions d'euros. Que amb aquests actius els beneficis siguin de 14.000 milions és una situació impensable a altres sectors: Grifols guanya ja 600 milions d'euros anuals amb uns actius de 3.600 milions, o Naturgy obtenia fins al setembre quasi mil milions de beneficis amb uns actius de 8.400 milions.

Com a mirall de les dificultats d'un sector que encara paeix la indigestió de totxo dels dos primers lustres d'aquest segle, la borsa ofereix un mapa clar de què esperen els inversors dels bancs. Santander i CaixaBank perden un 2,5% aquest any, BBVA un 5%, Bankia un 10% i el Banc Sabadell un 17%.

¿Quan ha d'acabar el turment per als bancs? No serà aviat. Jordi Gual, president de CaixaBank, va demostrar ahir que els bancs són poc optimistes respecte al futur més imminent: "Tenim una política molt prudent respecte a l'expectativa de tipus", va explicar. "Treballem en la hipòtesi que descompta el mercat: tipus plans fins a mitjans del 2021".