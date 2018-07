La patronal de VTC: "Qui marca les normes és el sector del taxi i no el govern"

Després de la reunió d'aquest dilluns entre els representants del taxi i el ministeri de Foment, aquest dimarts és el torn dels vehicles VTC, que es mostren indignats amb l'actitud del govern espanyol. A l'entrada de la reunió, el president de la patronal Unauto, Eduardo Martín, ha assegurat que es mostren "sorpresos" perquè creuen que qui marca les normes és "el sector del taxi" i no l'executiu. A la reunió demanaran que no cedeixin "al xantatge" del taxi i que garanteixin que la violència contra els seus conductors acaba.

Tal i com ha explicat Martín, no poden entendre com amb el paquet de mesures que fa ofert Foment "acceptin la desaparició de feina de 15.000 famílies", ni tampoc "com s'accepta el disbarat" de transferir les competències a les comunitats.

"Ens amenacen amb segrestar ciutats, ports, estacions: és el moment de dir prou", ha reivindicat Martín, que ha considerat que és el moment de dir que adéu als monopolis.