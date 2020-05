Les patronals consideren "dramàtic" allargar la fase 0 del desconfinament a Barcelona

"Extremadament preocupant". Així veu Roger Gaspa, president de Foment Comerç, la possibilitat que la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana no entrin dilluns que ve en la fase 1 del desconfinament i quedin en la denominada fase 0. La diferència econòmica és clara. A la fase 1 ja podran obrir els comerços de menys de 400 metres quadrats sense que calgui cita prèvia, limitant l'aforament al 30%, i els bars i restaurants podran posar en marxa les terrasses, tot i que a un 50% de la seva capacitat.

La possibilitat d'allargar la fase 0 "no crea alarma, sinó el següent", explica Gaspa, que considera que es poden buscar mesures sanitàries per evitar el contagi però "que siguin menys lesives per a l'economia". "Anar a comprar no és perillós", assegura el responsable de comerç de la patronal Foment, que argumenta que durant el confinament s'ha pogut anar a les botigues d'alimentació, supermercats i les farmàcies, prenent mesures de seguretat que es poden seguir també a la resta del comerç.

Àlex Goñi, president de Pimec Comerç és una mica més contingut, però no amaga la seva decepció davant la possibilitat d'haver de mantenir la cita prèvia al comerç encara un temps si no es passa a la fase 1. Goñi recorda que fins ara els supermercats, botigues d'alimentació, estancs i farmàcies han estat oberts sense cita prèvia, però controlant l'accés per evitar aglomeracions. "M'indigna que es retardi la reobertura", explica Goñi, que també es queixa que no s'hagin destinat més diners a ajudar un sector que representa el 16% del PIB català.

Les patronals Foment i Pimec Comerç ja van dir que un 70% del teixit comercial està en risc. Gaspa està convençut que almenys un 20% del comerç ja no tornarà a obrir després del confinament, i cada setmana que s'allarga el tancament aquest percentatge pujarà. Recorda que el sector no factura res des de fa 52 dies, quan es calcula que tenia liquiditat per aguantar entre 20 i 25 dies de mitjana, i apunta que al sector del comerç el 65% de la despesa és fixa i correspon a sous i lloguers. Si es passa a la fase 1 i el comerç obre, no facturarà el mateix que abans, però "hi haurà certa relaxació a les tensions de tresoreria", apunta.

Igual de dur es mostra David Sánchez, president de Comertia. "Catastròfic" i "un autèntic drama". Així descriu la possibilitat que el comerç barceloní no pugui obrir amb certa normalitat dilluns que ve. No hi veu raons sanitàries que avalin la possible decisió de no entrar en la fase 1. I es queixa dels polítics, als quals acusa "d'improvisació en la gestió de una situació que ja és dramàtica per si mateixa i que estan amplificant".

Sánchez considera "inacceptable" que finalment no es pugui obrir dilluns i critica com s'està gestionant la crisi tant per part de la Generalitat com l'Estat. "Ens sentim com fills maltractats per un pare i una mare", explica referint-se a les diferències polítiques entre les dues administracions per la gestió de la crisi, i demana a les administracions lideratge, certeses i seguretat, i no anar canviant de parer. A més, recorda que els canvis de criteri tenen un cost i ara hi ha empresaris que es poden trobar sense poder obrir però havent desafectat empleats que estaven en un ERTO.

No només el comerç està en perill. També la restauració. "La meitat dels restaurants de la ciutat poden morir", ha afirmat el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, a l'ACN. Per al portaveu dels restaurants de la capital catalana, fins a la fase 3 no es començarà a veure una obertura més generalitzada dels locals, i per això demana a les administracions públiques una reacció com més aviat millor. Ampliar terrasses i exempcions fiscals són les dues demandes bàsiques d'aquest sector, bàsicament dirigides a l'Ajuntament.

250 milions a la setmana

Les dades que donen les patronals deixen clara la importància del comerç i la restauració en l'economia de la ciutat. El comerç aporta un 13% del valor afegit brut (VAB), amb una facturació de mitjana de 250 milions d'euros a la setmana. Un sector que dona feina a unes 100.000 persones a Barcelona. A aquestes xifres cal sumar-hi les de la restauració, on treballen unes 90.000 persones.