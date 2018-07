El personal de terra d'Iberia desconvoca la vaga prevista per aquesta setmana i la que ve al Prat

El personal de terra d'Iberia ha decidit desconvocar la vaga prevista per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost. Els representants dels treballadors han confirmat a l'ARA que han arribat a un "inici d'acord amb l'empresa", i les parts s'han emplaçat a continuar negociant divendres.

"Hem desconvocat perquè confiem que les negociacions arribaran a bon port", ha assegurat Omar Minguillón, portaveu de la UGT a Iberia Barcelona, que ha afegit que l'empresa ha acceptat negociar sobre els temes clau que la plantilla demanava. El comitè d'empresa reclamava més personal per solucionar la situació de sobrecàrrega de treball de la plantilla, formada per unes 2.000 persones. També demanaven solucionar els incompliments sistemàtics dels acords anteriors.

La vaga hauria suposat un greu trasbals per al Prat, ja que el personal d'Iberia dona servei al 60% dels vols de l'aeroport català.

Vaga del taxi i dels treballadors de Ryanair

Malgrat tot, la desconvocatòria de vaga del personal d’Iberia no deixarà exempt de problemes l'aeroport del Prat. El pròxim dimecres comença la vaga del personal de cabina de Ryanair, així com també l'aturada del sector del taxi, dues protestes que s'allargaran fins dijous.

En el cas de l'aerolínia irlandesa, la vaga es repetirà de manera simultània a Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica. Essencialment, els treballadors de Ryanair reclamen que s'aclareixi quin és el dret laboral pel qual s'han de regir els pilots i tripulants de l'empresa. La companyia assegura que el personal de cabina treballa sota el dret laboral irlandès, però els treballadors no ho consideren així. Davant la convocatòria de vaga, l'aerolínia ja ha pres les mesures pertinents. Segons la companyia, fins a 50.000 passatgers que tenien vols programats per aquest dimecres i dijous ja han estat reubicats o se'ls ha reemborsat l'import del seu bitllet. La firma irlandesa, a més, ha apuntat que ja no espera més cancel·lacions.

El sector del taxi, per la seva banda, iniciarà la jornada de protestes a les sis del matí. A diferència d'altres vagues, en aquesta ocasió "no hi haurà serveis mínims", ha assegurat Tito Álvarez, portaveu de l'associació Elite Taxi. A banda, està previst que hi hagi piquets en diferents punts calents de Barcelona, entre ells l'aeroport del Prat. La protesta dels taxistes arriba poc després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspengués de forma cautelar la normativa de l’AMB, que exigia als conductors que operaven amb una llicència VTC a posseir una autorització addicional per operar a l'àrea metropolitana de Barcelona.