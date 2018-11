La plantilla de les ‘start-ups’ catalanes creix un 20% en un any

Els números de les empreses tecnològiques catalanes més joves van tornar a créixer l’any passat. Segons les dades que va presentar ahir l’Agència per a la Competitivitat Empresarial de la Generalitat -Acció-, les start-ups ja donen feina a 13.820 treballadors a Catalunya, un 18% més que l’any anterior. Aquestes companyies han generat llocs de treball principalment per a empleats locals (el 74%), però també han aconseguit atreure un 26% de professionals estrangers, gairebé la meitat de països europeus.

Els números de les empreses tecnològiques catalanes més joves van tornar a créixer l’any passat. Segons les dades que va presentar ahir l’Agència per a la Competitivitat Empresarial de la Generalitat -ACCIÓ-, les start-ups ja donen feina a 13.820 treballadors a Catalunya, un 18% més que l’any anterior. Aquestes companyies han generat llocs de treball principalment per a empleats locals (el 74%), però també han aconseguit atreure un 26% de professionals estrangers, gairebé la meitat de països europeus.

L’empenta de l’últim any també ha situat Barcelona en la quarta posició entre les ciutats del continent amb més volum d’inversió per a les start-ups. Concretament, aquestes empreses van rebre una injecció total de 722 milions d’euros durant el 2017, per darrere de Londres, Berlín i París. D’aquesta manera va superar les xifres d’Estocolm, cinquena del rànquing, tot i que la capital sueca va guanyar la catalana pel que fa al nombre d’operacions. Mentre que a Barcelona se’n van registrar 79, Estocolm va tancar 195 inversions durant l’any passat. Les dades presentades per ACCIÓ també recullen que Barcelona és el primer hub tecnològic del sud d’Europa segons el rànquing de la firma d’inversió Atomico.

Catalunya té cada cop més emprenedors repetidors. Segons la base de dades del Barcelona & Catalonia Start-up Hub, el 38% dels fundadors d’aquestes companyies ja havien iniciat un altre projecte anteriorment. Per sectors, el 17% de les start-ups catalanes es dediquen a explotar el negoci de la indústria connectada, mentre que un 13% se centren en les ciències de la vida. En tercera posició hi ha un 11% d’empreses especialitzades en software. Tot i així, són les companyies centrades en l’oci i els viatges les que acumulen més compres d’altres empreses.

Tres de cada quatre capten inversors

Les xifres d’ACCIÓ també demostren les facilitats per a les start-ups catalanes en l’accés al finançament. Tres de cada quatre empreses aconsegueixen captar una injecció de capital i una de cada cinc rep més d’un milió d’euros. No obstant, tan sols un 4% de les empreses tecnològiques catalanes van tancar una ronda de més de cinc milions d’euros. El 36% d’aquests diners provenen d’inversors privats locals i el 74% de capital estranger.