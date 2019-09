Vuit anys de sou per comprar un pis o un terç del sou per llogar-lo

La quota de lloguer d’un pis va suposar durant l’any 2018 el 34,1% de la renda mitjana per llar a Catalunya, fet que suposa un encariment d’1,5 punts percentuals respecte al 2017, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Aquest ens recull aquestes i altres dades en la seva memòria socioeconòmica i laboral del 2018, en la qual precisa que aquesta quota correspon a la renda mitjana de lloguer dels nous arrendaments signats l’any passat.

Actualment un 68,8% de les llars catalanes tenen un habitatge en règim de propietat, mentre que el 26,5% estan en règim de lloguer i el 4,6% restant viuen en pisos de cessió gratuïta o de preu baix.

A més, el CTESC constata que la renda mitjana dels nous contractes de lloguer va augmentar un 9,9% el 2017 i un 6,6% l’any passat, per la qual cosa “la càrrega que representa la despesa en habitatge sobre el sou de les persones segueix sent molt elevada, especialment en l’àmbit metropolità”.

La compravenda també puja

Així mateix, el CTESC estima que ara per ara es necessiten a Catalunya 8,1 anys del sou íntegre per adquirir un habitatge, davant els 7,8 anys que es requerien el 2017, amb la qual cosa també en el mercat de compravenda s’està produint un encariment.

Per això, el CTESC demana aprovar “mesures consensuades per contenir el creixement descompensat dels preus en els mercats immobiliaris i, addicionalment, per fer créixer de manera més important el parc d’habitatges destinats a polítiques socials”.

El CTESC alerta que el 2018 va augmentar el nombre d’execucions hipotecàries després de cinc anys de reduccions en un indicador que va viure el seu moment àlgid amb la crisi que va arrencar el 2008.