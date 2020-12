El salari mínim, cap a un increment descafeïnat del 0,9%

Nou euros. Aquesta és la quantitat que cada cop pren més pes com a eventual augment del salari mínim interprofessional. Equival a un increment del 0,9% de l’SMI -que ara és de 950 euros-, el mateix que sumaran les pensions i els sous dels funcionaris el 2021. Així ho va traslladar ahir la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que va lamentar que “seria molt preocupant que les empreses espanyoles no poguessin augmentar nou euros el salari dels treballadors”, malgrat que en la segona reunió de negociació d’ahir el govern va fer marxa enrere i no va plantejar cap xifra. Aquesta és l’opció més descafeïnada i la que menys agrada als sindicats, ja que la patronal no es mou de l’opció de congelar l’SMI. De fet, la reunió d’aquest dilluns entre govern espanyol i agents socials va acabar tal com va començar, fet que complica la negociació.

Des del ministeri de Treball estan entossudits en aprovar un increment de l’SMI abans d’acabar l’any, és a dir, al consell de ministres del 29 de desembre. Ara bé, al ministeri d’Economia no senten aquesta pressa. La cap del departament, Nadia Calviño, es va tornar a mostrar partidària “d’esperar un temps” perquè es produeixi la pujada de l’SMI si els agents no arriben a un acord. Les paraules de Calviño, en sintonia amb les d’altres ministeris com el d’Hisenda, no van passat per alt entre els sindicats. El secretari general de CCOO, Unai Sordo, va assegurar que equivalen a “atorgar dret de veto a la CEOE”, i va afegir que “el govern ha de promoure el diàleg social i no posar bastons a les rodes”. La setmana passada Treball diferenciava entre diàleg social i acord social i reconeixia que la posició de la CEOE estava (i continua) tan enrocada que dificultava la possibilitat d’arribar a un consens unànime. Des del ministeri insisteixen en dir que l’augment de l’SMI impactaria en gairebé dos milions d’empleats.