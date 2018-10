El sector químic preveu un alentiment i tem pèrdua d'ocupació per les noves bases de cotització

El sector químic espanyol continuarà creixent els anys 2018 i 2019, però preveu un alentiment de la millora l'any que ve. Són les previsions del sector que ha explicat aquest dimarts a Madrid el català Carles Navarro, elegit nou president de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), la patronal del sector. Navarro és director general de Basf a Espanya.

A més, Navarro ha explicat que el possible increment de les bases de cotització per als sous més alts que preveu el govern espanyol, tal com va revelar el president de l'Autoritat Fiscal Independent (Airef), José Luis Escrivá, podria obligar l'empresa química a fer acomiadaments.

Segons ha apuntat Navarro, una base de cotització més gran per a la Seguretat Social podria repercutir en "menys beneficis" per a les empreses i "menys capacitat per generar llocs de treball", per la qual cosa s'ha mostrat "preocupat" que, fins i tot, arribin a treure els límits a les cotitzacions, com ja passa en altres països. En cas que finalment s'arribi a ampliar aquestes bases màximes, la qual cosa suposaria un significatiu increment en els ingressos per a la Seguretat Social, Navarro ha assegurat que es podrien veure "correccions" en les plantilles a causa d'un cost salarial més elevat per a les empreses del sector.

L'impacte de treure els límits o d'ampliar la base de cotització seria encara més negatiu en les companyies del sector químic a causa del salari mitjà, que és més elevat en aquestes empreses, davant d'altres indústries o altres sectors econòmics a Espanya. El salari mitjà de la indústria química se situa en 39.000 euros anuals, una xifra molt superior als 27.300 euros anuals de mitjana que presenten els salaris en el conjunt de la indústria al país i un 80% superior, per exemple, al que es paga de mitjana a l'hostaleria (13.668 euros).

La patronal preveu un creixement de la xifra de negocis del sector químic espanyol del 4,6% al tancament del present exercici, cosa que suposarà un increment del 36,1% des que va esclatar la crisi econòmica el 2007, equivalent a 18.000 milions d'euros més, davant del descens del 20% dels ingressos que ha patit el conjunt de la indústria a Espanya durant el mateix període. Però, tot i el creixement, pla patronal apunta a una lleugera desacceleració en la xifra de negocis per a l' any que ve, quan es preveu un ascens del 2,6%.

Evolució de la xifra de negoci de la indústria química (en milions d'euros)

540x306

Font: Feique amb dades de l'INE

Aquest augment inferior el 2019 davant del 2018 dels ingressos del sector es deuen, principalment, a la incertesa internacional generada per la 'guerra comercial' desencadenada pels Estats Units i resposta per la Xina, cosa que, segons ha afirmat Navarro, "no ajuda el sector". De fet, malgrat que el comerç exterior del sector facturarà aquest any 37.000 milions d'euros, un 3,6% més, l'any que ve les exportacions es moderaran per créixer un 2%. A aquest escenari s'hi suma la possibilitat que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea acabi sense un acord comercial, cosa que suposaria un impacte de més de 300 milions d'euros en el sector químic espanyol per un increment dels aranzels.

Impacte del preu del petroli i el Brexit

Per a la patronal, un altre dels elements que llastarà el seu compte de resultats és el preu del petroli, "un dels principals factors de desacceleració global". "En el cas d'Espanya i de la majoria dels països comunitaris, l'alça del cru té un efecte negatiu immediat tant en el consum com en els costos i en la competitivitat de les empreses", ha explicat.

Respecte a les previsions del sector per a aquest any, l'augment de la xifra de negocis del 4,6% el 2018 es basa, principalment, en l'increment del volum de producció, que ascendirà al 2,6%, impulsat tant per l'evolució del consum intern i dels sectors demandants com pel comportament de la demanda internacional. L es expectatives per a la generació d'ocupació aquest any preveuen arribar a un rècord històric de 200.000 llocs de treball, una dada que ascendeix a més de 650.000 si es tenen en compte també els llocs induïts, cosa que suposa un creixement del 3,6 % el 2018.

No obstant això, a causa de les amenaces internacionals per a l'any vinent, el sector ha preferit ser caut i estima un augment del 2% en l'ocupació per al 2019, una dada que també es podria veure minvada, segons Feique, per les polítiques fiscals que pugui aprovar el govern espanyol.