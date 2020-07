El sector turístic ja apel·la al camí del rescat

Espanya és una de les peces clau del tauler turístic global. L'impacte econòmic d'aquest sector suposa el 13% del PIB i el 14% dels llocs de treball. L'arribada del covid-19, però, va fer que el sector visqués unes contraccions abismals, que s'esperava revertir a l'estiu. Ara bé, l'augment de rebrots arreu de l'Estat les últimes setmanes, així com de nous contagis per coronavirus, ha fet caure les esperances posades en els mesos de juliol, agost i setembre. La llista de països que aconsellen no viatjar a Espanya s'infla i les alarmes han saltat entre patronals i organitzacions del sector turístic, que reclamen més mesures econòmiques i, en alguns casos, fins i tot posen damunt la taula "la necessitat d'un rescat", com va passar l'any 2009 amb la banca.

"Han caigut com una galleda d'aigua freda", diu a l'ARA el secretari general de la Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya, Emilio Gallego, quan fa referència a la llista de països que han recomanat no viatjar a Espanya. Gallego assegura que en aquests moments "la preocupació és màxima", sobretot a les zones que depenen del turisme de sol i platja.

Des d'aquesta patronal es preveu que un de cada cinc locals del sector tanqui pel covid-19. És per això que Gallego creu que l'Estat hauria d'aprovar "injeccions de capital a fons perdut" per a les empreses del sector. El secretari general alerta que "hi ha moltes empreses que estan funcionant amb pèrdues i que no podran remuntar" i, de fet, des del sector estimen que la facturació caigui un 50%, amb pèrdues de fins a 67.000 milions d'euros. La idea d'un rescat també l'ha plantejat el Gremi d'Hotels de Barcelona. El seu director general, Manel Cases, creu que "ara és el moment" de prendre una mesura així, per tal que "el sector pugui torna a la normalitat".

El fet és que les últimes hores el degoteig de països que han dictat restriccions continua. Aquest dimarts Alemanya ha sigut l'últim país que per ara ha qualificat de "no apropiat" viatjar a Catalunya, Navarra i l'Aragó, com informa Gemma Terés des d'Alemanya. L'anunci ha generat incertesa entre els turistes que tenien planejat passar les vacances a Espanya, que suposen un 7,4% del turisme estranger que rep Catalunya. El país, però, encara no ha decretat que aquestes comunitats passin a considerar-se "zones de risc oficial", cosa que vol dir que no s'aplicaran ni tests obligatoris ni quarantena a qui arribi d'aquestes zones.

En canvi, qui si que ho ha fet ha sigut el govern britànic que, a més a més, aquest dilluns va endurir les restriccions i va afegir les Illes Balears i les Canàries a la recomanació de no viatja-hi si no és essencial, com explica Quim Aranda des de Londres. Tant Alemanya com el Regne Unit, sumats a països com Bèlgica, França o els Països Baixos, són les principals regions que conformen el mercat del turisme internacional a Espanya.

Al seu torn, hi ha organitzacions que per ara prefereixen ser més prudents i de moment no contemplen posar damunt la taula aquest suport a fons perdut. És el cas de la Taula del Turisme que, si bé pronostica que "les previsions de cara al setembre són molt negatives", en paraules del seu president, Joan Molas, defensa reforçar les mesures aprovades pel govern espanyol fins ara. Des de facilitar dos anys de carència en l'amortització dels avals ICO –ja que creuen que davant la caiguda lliure de la facturació "no es cobreixen les necessitats de finançament"– fins a implementar un IVA del 7% al conjunt del sector o allargar els ERTO fins al setembre. En plena negociació justament sobre la possibilitat de prorrogar aquesta mesura, qui s'ha pronunciat ha sigut la CEOE. La patronal, a través d'un comunicat, ha titllat la situació d'"emergència nacional" i ha demanat ampliar els expedients de regulació temporal d'ocupació, almenys al sector.

Error comunicatiu

En el que sí que es posen d'acord patronals i organitzacions és en criticar l'estratègia comunicativa de les diferents administracions. "S'hauria d'haver contrarestat abans les decisions d'alguns països, amb informació i acció diplomàtica", ha dit Gallego. En aquest sentit, el govern espanyol segueix negociant amb el Regne Unit perquè faci marxa enrere en la decisió d'obligar a passar quarantena. De fet, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha insistit després del consell de ministres d'aquest dimarts que Espanya és "un destí incomparable, un destí segur que s'ha reforçat per fer front als rebrots".

Mentrestant sembla que, per ara, l'esperança del sector continua posada en l'aportació que pugui deixar el turisme nacional, en què té un pes important en territoris com el País Basc, Galícia o Andalusia, tot i que el volum de turistes espanyols no arriba als 83 milions de visitants estrangers que va registrar l'any passat l'Estat.