El sector turístic català recau al pou per una nova onada de cancel·lacions

El sector turístic català ha dit i repetit que aquest serà "un any perdut", però malgrat el seu reiterat catastrofisme, tenia esperances de poder salvar els mobles aquest estiu. Just abans que arribi l'agost, el mes per antonomàsia per fer vacances, ja sap que no es pot fer il·lusions.

El cert és que els rebrots de coronavirus que han aparegut en les últimes setmanes a Catalunya han provocat una onada de cancel·lacions a Barcelona i que alguns hotels que havien reobert després de l'obertura de les fronteres hagin tornat a tancar. Així ho ha assegurat el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, en una entrevista a Efe en què afirma que pràcticament tot el que s'havia reservat després de l'aixecament de l'estat d'alarma s'està cancel·lant. Casals no ofereix xifres, però apunta que són "moltíssimes" les anul·lacions registrades perquè "s'ha paralitzat tot un altre cop".

La reobertura de fronteres va animar alguns hotelers a reobrir els seus establiments a la ciutat i "molt a poc a poc s'anava incrementant l'ocupació, encara que de manera simbòlica", ja que el sector "donava l'estiu per perdut", afegeix el director general del Gremi. Amb el 25% dels hotels oberts i una ocupació "molt baixa", els hotelers pensaven "que aquesta era una manera d'arrencar" i de veure si, a partir de la tardor, podia començar a notar-se un augment significatiu d'ocupació i reserves, tot i que ja preveien que fins l'any que ve no tornaria "l'activitat turística pròpiament dita".

No obstant això, aquesta lleugera millora s'ha trencat de cop amb els rebrots que han aparegut al conjunt de Catalunya. Casals considera "molt preocupant" aquest fet i apunta que ha provocat que algun hotel que havia obert hagi decidit tornar a tancar i que alguns establiments que tenien planificat obrir properament hagin posposat aquesta decisió.

Prolongar ERTOs, condonar impostos i pla de rescat del sector

Casals reconeix que les administracions han hagut de prendre decisions difícils en un situació molt complicada, però entén que, a partir que hagi passat l'emergència sanitària que ens va portar al confinament al març, ara caldria "planificar més les accions que es duen a terme". "No s'està planificant prou, es treballa una mica segons el que està succeint dia a dia, sense tenir un full de ruta clar" i, sobretot, creu que l'administració ha de prendre mesures "proporcionades" i comunicar millor els missatges que llança, en referència a l'actuació de la Generalitat en els últims rebrots: "Al final no estàvem dient que Barcelona està tancada, ni que Barcelona no es pot visitar, però a nivell internacional depèn del tipus de missatge que envies el que provoca és una aturada contundent i clara, perquè el missatge que arriba és que és perillós visitar Barcelona", ha dit.

Per tot plegat, els hotelers insisteixen a demanar a les administracions que allarguin els ERTO fins a finals d'any i que es condoni o retardi el pagament d'impostos. Però més enllà de tot això, el que es necessita per mantenir viu el sector és un "pla de rescat per al sector turístic hoteler", apunta Casals, "com es va fer amb la banca a la crisi de l'any 2008", perquè es tracta d'un sector important per a l'economia de país. "Un segon confinament seria un desastre a nivell turístic, econòmic i, fins i tot, psicològic per als ciutadans", afegeix Casals.

TUI cancel·la tots els vols del Regne Unit a Espanya

En aquest delicat context, aquest mateix diumenge el turoperador TUI, el més gran del món, ha cancel·lat tots els seus vols del Regne Unit a l'Espanya peninsular i les illes Canàries, en una mesura que no afecta les illes Balears, la comunitat de l'Estat més afectada per la crisi.

Així ho ha anunciat la companyia després que el govern britànic imposés des de la mitja nit d'aquest diumenge una quarantena de 14 dies per als viatgers que tornin al país procedents d'Espanya. "A causa del canvi en els consells de viatge per a Espanya, hem cancel·lat tots els vols que sortien cap a l'Espanya peninsular i les illes Canàries", deia el turoperador en un comunicat.

La Confederació Espanyola d'Agències de Viatges ha replicat a la mesura del govern britànic afirmant que és "molt greu" que s'imposi una quarantena a totes les persones procedents d'Espanya. El president de l'entitat, Carlos Garrido, ha recordat que el Regne Unit és el primer emissor de turistes cap a Espanya i ha alertat també que aquesta mesura pot servir d'"exemple" per a altres països, que podrien imposar restriccions similars.

Cancel·lacions del 20%

El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Martí Sarrate, també ha reclamat davant aquesta situació un pla d'ajudes per al sector davant la possibilitat que aquesta crisi s'emporti un 60% de les agències.

Sarrate ha quantificat en un 20% les cancel·lacions que han patit les agències de viatges després dels rebrots d'aquest mes, bàsicament a Barcelona, però també a la resta de Catalunya. Segons apunta, després de l'estat d'alarma i de la reobertura de fronteres, les reserves van començar a reactivar-se, encara que amb importants caigudes respecte a l'any anterior, ja que esperen tancar l'any amb un 70% menys de facturació.

El responsable d'ACAVE considera, a més, que les administracions han de gestionar "millor" la comunicació en una situació tan delicada com l'actual i qualifica de "molt negatius" els missatges que s'han llançat des del Govern després d'aparèixer els rebrots: "La comunicació ha de ser sensata i responsable per no provocar alarmisme ni por psicològica", ha dit Sarrate, per afegir que, depèn de com es comuniqui una decisió, pot tenir importants efectes sobre l'economia.

De moment i per a aquest estiu, els espanyols aposten per viatjar pel país, principalment a Galícia, País Basc, Astúries, Andalusia, Catalunya i illes Balears i Canàries. Alguns també s'atreveixen a visitar Europa, preferentment països com Islàndia, Suïssa, Alemanya o França, malgrat que "no hi ha tanta alegria com s'esperava, ja que hi ha moltes persones afectades per ERTO", ha afegit.