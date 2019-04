Els sindicats s’uneixen contra l’ERO a CaixaBank

Només quatre mesos després d’unes eleccions sindicals molt disputades, set sindicats amb representació a CaixaBank s’han unit per combatre l’ERO amb acomiadaments forçosos a CaixaBank. Segons ha pogut saber l’ARA, SECB, UGT, SIB, FEC, CGT, ELA-LAB i CIC s’han integrat en una sola plataforma que porta per nom Unió Sindical CaixaBank (USC). Queda fora d’aquesta entitat CCOO, el sindicat majoritari al banc català, que ha preferit defensar les reivindicacions dels treballadors en solitari.

Avui mateix, a València (on el centenari banc català va traslladar la seva seu després del referèndum de l’1 d’octubre del 2017) es visibilitzarà el nou escenari sindical a la segona empresa de Catalunya per facturació: durant la junta general d’accionistes que s’hi celebrarà no seran tots els sindicats els que prendran la paraula, sinó només CCOO i la USC. Fonts sindicals avisaven que hi haurà una protesta a les portes del Palau de Congressos de València i que les intervencions que s’hi facin seran contundents contra l’ERO de 2.157 treballadors anunciat pel banc que dirigeix Gonzalo Gortázar.

El conflicte laboral entre empresa i treballadors continua vigent després de 13 reunions entre les dues parts. El principal punt de conflicte és la negativa dels treballadors a acceptar la flexibilització de la mobilitat que els pot exigir l’empresa. Com a mesura de pressió, el banc ha encetat la via de l’ERO formal, cosa que legalment pot derivar en l’adopció de mesures unilaterals com ara els acomiadaments.

Juntes amb polèmica

Pocs mesos després que s’anunciessin beneficis rècord a CaixaBank, els sindicats demanen a la direcció del banc que renunciï als acomiadaments forçosos si no es cobreixen voluntàriament els 2.157 llocs de treball que el banc vol reduir.

La d’avui serà la segona junta que se celebra a València. La del 2018 va estar marcada per la decisió de retirar la seu de Catalunya enmig d’una forta polèmica; la d’aquest any arriba en ple conflicte laboral.