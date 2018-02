Els supermercats Consum deixen d’etiquetar en valencià els seus productes

La cooperativa valenciana Consum ha confirmat que ha deixat d'utilitzar el valencià en l'etiquetatge dels productes de la seva marca i a partir d'ara només ho farà en castellà. Així ho ha decidit l'empresa perquè: "Estem presents a sis comunitats autònomes, per tant, optem per etiquetar els productes en castellà". En concret, els territoris on la cooperativa valenciana disposa de supermercats són el País Valencià, Catalunya, Múrcia, Castella-la Manxa, Aragó i Andalusia.

Fonts de la companyia han assegurat a l'agència ACN que en la decisió ha pesat el factor de la llegibilitat dels productes però també "la univocitat" a causa de les disparitats dialectals en els noms de productes a Catalunya i el País Valencià, que ha provocat que "es ferissin sensibilitats" entre alguns clients. Així i tot, han indicat que la mesura és progressiva i que encara es poden trobar productes amb el doble etiquetatge.

Estem presents a 6 comunitats, per tant, optem per etiquetar els productes en castellà però mantenim la resta de comunicacions amb els socis-clients en la seua llengua. — Consum (@Consum) 9 de febrer de 2018

Queixes dels usuaris

La decisió de la cooperativa, que Consum ja explicat que ha estat acordada en l'assemblea pel seus socis, ha generat una important resposta a les xarxes socials ja que l'entitat, nascuda al País Valencià l'any 1975, era una de les poques empreses d'alimentació que utilitzaven el valencià en les etiquetes dels seus productes.

La cooperativa @Consum deixa d'etiquetar en valencià. Lamentem aquesta decisió, un retrocés en els drets dels valencianoparlants, i demanem a l'empresa que ho repense. Queixem-nos per demostrar el nostre malestar i revertir aquesta decisió! https://t.co/cjdKJ4o1yb pic.twitter.com/3LJLEd01JZ — ACV Tirant lo Blanc (@acvtirant) 9 de febrer de 2018

Entre algunes de les veus que han criticat la decisió de la cooperativa destaquen la del secretari autonòmic d'Ocupació i dirigent del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Nomdedéu, que ha interpretat la nova política de la companyia per "por de les represàlies" dels consumidors de la resta de l'Estat.

Això subratlla la por de les represàlies en altres llocs per etiquetar, també, en valencià. https://t.co/Fq67CJUk0F — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) 9 de febrer de 2018

Des de Consum han contestat aquestes queixes assegurant que l'aposta pel valencià de la companyia és "innegable" i han apel·lat a la "sensibilitat històrica" i "l'esforç" al llarg dels anys per la retolació bilingüe, i consideren "injusta" la reacció de molts usuaris.

680 establiments

Consum, amb seu a Silla (Horta Sud), compta amb un total de 680 establiments, 436 propis i 244 Charter i es manté en el sisè lloc del rànquing estatal d'empreses de distribució. El País Valencià i Catalunya representen el primer mercat amb 421 supermercats en municipis valencians i 178 en catalans. La resta de botigues estan localitzades a Castella-la Manxa (37), Múrcia (33), Andalusia (13) i l'Aragó (4).