Un taxista agredeix un fotògraf de l’ARA

Des que la vaga del taxi va esclatar a Barcelona alguns dels conductors han protagonitzat imatges de violència al centre de la capital catalana. Les principals associacions del taxi s’han desmarcat d’aquests comportaments, però el degoteig d’accions intimidatòries per part d’alguns membres del col·lectiu no cessa. Dimarts a la tarda un taxista va agredir Francesc Melcion, fotògraf de l’ARA, quan estava captant imatges d’una piscina de plàstic desmuntable que alguns dels vaguistes havien col·locat a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer Balmes.

“Hi vaig arribar, vaig fer fotos durant uns vint minuts i vaig parlar amb la gent que hi havia al carrer sense cap problema”, explica el Francesc. De fet, els taxistes que tenien els seus vehicles aturats prop d’aquella zona li van oferir un te. De cop i volta, però, un taxista va acostar-se al fotògraf i li va dir de males maneres que deixés de fer fotografies. A terra, vora la piscina, hi havia diverses ampolles de plàstic buides que el taxista no volia que apareguessin a les fotos. “Després sempre dieu que estem embrutant”, va protestar. De fet, mantenir els carrers nets sembla un dels missatges que les principals associacions del taxi volen que quedin clars entre el gruix de manifestants. El portaveu d’Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez, va recalcar aquest dimarts durant l’assemblea que tothom s’ha de comportar “de manera cívica” perquè els taxistes estan, ara mateix, “als ulls del món”. El Francesc va anar a fer fotos en una altra zona mentre alguns taxistes recollien la brossa.

Al cap d’uns minuts, el fotògraf de l’ARA va tornar a la cruïlla on hi havia la piscina de plàstic per aconseguir unes últimes imatges. El mateix taxista va tornar a escridassar-lo, aquest cop al·legant que estava fotografiant menors, fet que el Francesc va negar. Va ser llavors quan el fotoperiodista va abandonar la zona, però el taxista va optar per seguir-lo mentre l’increpava. Quan ja estaven a més de 20 metres de la piscina, el taxista va intentar agafar la càmera del Francesc, però ell es va apartar. “Llavors em va agafar pel braç i em va donar un cop a la cara que va fer que em caiguessin les ulleres”, recorda. Després el taxista va agafar-li la càmera i l’hi va tirar a terra.

La resta de taxistes que van veure l’agressió van separar-los i, a continuació, va arribar la Guàrdia Urbana per prendre nota de la denúncia. “Jo puc entendre que algú es violenti per una càmera, però això no justifica l’agressió”, lamenta el Francesc, que confessa que no l’havien agredit mai. Afortunadament no ha patit lesions greus, però reconeix que va marxar del lloc dels fets amb un gran sentiment de “frustració”. L’agressor va ser identificat per les autoritats.