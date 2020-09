Deu preguntes i respostes sobre la nova llei del teletreball

Després de gairebé nou hores de negociacions, el govern espanyol i els agents socials (la patronal CEOE i els sindicats UGT i CCOO) han arribat a un preacord de la nova llei del treball a distància. Aquest dimarts al matí els agents socials el ratificaran i, posteriorment s'aprovarà la llei al consell de ministres. Aquests són els deu punts claus del text definitiu de la nova normativa a la qual ha tingut accés l'ARA.

1.- Quan s'ha de regular?

Es regularà el teletreball quan una persona faci un mínim del 30% de la seva jornada setmanal a distància i per un període mínim de tres mesos. Els contractes de treball a menors, de pràctiques o per formació i aprenentatge només es podrà teletreball si es garanteix un 50% de l'horari laboral presencial a l'empleat.

2.- Quins drets tenen les persones que teletreballen?

Les persones que facin treball a distància tindran els mateixos drets que si estiguessin al seu lloc de feina presencial. "No podran patir perjudicis en ninguna de les seves condicions laborals inclòs la retribució, estabilitat en el treball, temps de treball, formació promoció professional", deixa clar el text. A més el teletreball serà voluntari i requerirà la firma d'un acord específic que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se posteriorment. Aquest contracte s'haurà de formalitzar en un termini de tres mesos des que s'apliqui la normativa. La decisió de teletreballar pot ser reversible per l'empresa o l'empleat i ha de ser la negociació col·lectiva la que ha d'establir els termes.

3.- Què ha d'incloure l'acord per escrit?

L'inventari de tots el mitjans, equips o eines necessaris per fer el treball a distància, inclosos els consumibles o mobles, així com la vida últim o període màxim per renovar-los.

S'haurà d'enumerar les despeses que tindrà l'empleat que teletreballi, així com la forma de quantificar la compensació que obligatòriament haurà d'abonar l'empresa. Alhora també s'ha de determinar la forma en què ho farà i el moment.

L'horari de treball de l'empleat i la normativa de disponibilitat.

Percentatge i distribució entre treball presencial i a distància.

Lloc de treball a distància escollit per la persona treballadora.

Mitjans de control empresarial de l'activitat i procediment a seguir en cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament del teletreball.

Instruccions en matèria de protecció de dades, seguretat de la informació i durada de l'acord del treball a distància.

L'empresa haurà d'entregar a la representació legal dels empleats (el comitè d'empresa) una còpia de tots els acords de treball a distància que es realitzin. L'entrega s'haurà de fer en un termini no superior a deu dies des de la seva formació i la representació legal dels treballadors l'hauran de firmar per deixar constància que ha estat entregada. Posteriorment aquesta còpia s'haurà d'enviar a l'oficina de treball.

4.- Com es compensaran les despeses?

L'empresa haurà de pagar o compensar les despeses del teletreball i seran els conveni col·lectius els que estableixin els mecanismes de com es farà.

5.- Quin horari haurà de fer el teletreballador?

Respectant el temps de disponibilitat obligatòria i la normativa de temps de treball i descans, la persones que teletreballi podrà flexibilitzar el seu horari laboral. A través del registre horari s'haurà de reflectir fidelment el temps que s'estigui teletreballant inclòs l'inici i la finalització de la jornada

6.- Tindrà prevenció de riscos laborals tot i treballar des de casa?

Sí, l'empresa haurà de tenir en compte els riscos laborals que comporta el teletreball com ara els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. En particular s'ha de tenir en compte la distribució de la jornada, els temps de disponibilitat i la garantia de descansos durant la jornada. La companyia haurà d'obtenir tota la informació sobre els riscos que està exposada el teletreballador i posar mesures de protecció. Si per obtenir la informació cal una visita al lloc de treball s'haurà de fer un informe per escrit que justifiqui el per què. Si el teletreballador no dona el seu consentiment l'activitat preventiva s'haurà de fer en base de la informació que doni l'empleat.

7.- El teletreballador té dret a la intimitat i desconnexió digital?

Sí, la utilització de mitjans telemàtics i control de la prestació laboral ha de garantir el dret a la intimitat i la protecció de dades. L'empresa no podrà exigir la instal·lació de programes o aplicacions en dispositius propietat del treballador. La normativa també deixa clar que les persones que treballen a distància tenen dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball i, per tant, s'ha de garantir una limitació de l'ús de mitjans tecnològics.

8.- Com podrà controlar l'empresa que s'està teletreballant?

L'empresa podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control, inclosa la utilització de mitjans telemàtics, per verificar el teletreballador compleix amb les seves obligacions i deures.

9.- Què pot fer un empleat que se li denegui el teletreball?

Tindrà un termini de 20 dies hàbils a partir que l'empresa li hagi comunicat la seva negativa per presentar una demana al jutjat de lo social. Aquest organisme judicial podrà demanar un informe urgent a Inspecció de Treball i Seguretat social sobre aquesta negativa.

10.- Quan és vigent la normativa del teletreball?

La normativa serà vigent vint dies després que es publiqui al BOE excepte per les empreses que ja tenen regulat el teletreball a través dels seus convenis col·lectius. En aquesta cas s'aplicarà quan acabi el conveni o en un termini màxim de tres anys des de la publicació del BOE.