L’Estat considerarà teletreballador qui faci el 30% de la setmana a casa

La futura llei del teletreball avança. La pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma van fer que el model de treball a distància agafés per sorpresa empresaris i treballadors. “S’ha de regular”, insistia la setmana passada la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i afegia que “el que ha passat durant la pandèmia, treballant amb el portàtil i atenent els fills, no es pot repetir”. Doncs bé, els serrells pendents de la futura norma es van tancant i els últims passos es van fer ahir. La patronal, els sindicats majoritaris i el govern central es van reunir per perfilar un avantprojecte que ja està prou avançat perquè s’aprovi aquest mateix mes a través d’un decret. L’avantprojecte ja permet conèixer quins seran els drets i les obligacions en un context laboral amb la “distància” com a protagonista.

Jornada laboral

“En un període de tres mesos, un mínim del 20% de la jornada”

La definició de què es considerarà teletreball ha sigut un dels cavalls de batalla de les negociacions, sobretot perquè la patronal demanava augmentar el percentatge de jornada laboral teletreballada -inicialment es volia fixar a partir d’un 20%- per evitar que simplement quedant-se a casa els divendres el treballador ja es pogués acollir als beneficis d’aquesta modalitat de feina. Després de la trobada d’ahir, el govern espanyol va confirmar que ara augmentarà fins al 30% la jornada laboral que s’ha de fer a distància perquè es consideri teletreball, cosa que equivaldria a un dia i mig a la setmana. Des de Comissions Obreres estan oberts a acceptar la proposta. Per ara, l’avantprojecte que hi ha damunt la taula recull que la norma serà d’aplicació a les relacions laborals que es desenvolupin a distància de “manera regular”. Per considerar que existeix aquesta regularitat, es mirarà si en el període de tres mesos el 30% del temps s’ha treballat des de casa. L’avantprojecte matisa que la proposta es podrà adoptar en funció del “percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte”.

Voluntarietat

La modalitat laboral requerirà la firma de les dues parts

El teletreball serà “voluntari” i requerirà un acord entre el treballador i l’empresa. El document que hauran de firmar les dues parts haurà de recollir l’horari i la disponibilitat, així com el temps en què s’allargarà l’acord. Pel que fa a l’horari, el document també recull que el treballador tindrà dret a un “horari flexible”. A més, l’avantprojecte recull que la decisió de treballar a distància serà “revisable per l’empresa i la persona treballadora”.

Dret a la intimitat

Es podrà controlar el treballador preservant la seva “dignitat”

L’esborrany amb el qual treballen el govern i els agents socials reconeix que les empreses tenen el “dret a controlar la jornada” i a adoptar “mesures de vigilància i control per verificar el compliment de les obligacions” del treballador. Tanmateix, l’avantprojecte també matisa que, a l’hora d’aplicar-se, les mesures hauran de tenir en compte “la consideració deguda a la dignitat” del treballador. A més, tot i que hi hagi un control horari, s’emplaça les empreses a “respectar la durada màxima de la jornada” laboral dels treballadors.

Materials i rebuts

L’empresa haurà d’assumir els costos generats al domicili

El document inclou que les persones que treballin a distància tinguin dret al subministrament i manteniment dels equips adequats per desenvolupar la seva feina, així com una enumeració del material que necessiten per treballar. D’aquesta manera, l’avantprojecte obliga les empreses a “assumir els costos en la seva totalitat”. El text afegeix que el treball “en cap cas podrà significar un cost per a la persona treballadora de les despeses, directes i indirectes, relacionades amb els equips, les eines i els mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral”. D’aquesta manera, a través del conveni sectorial o entre la direcció i la representació dels treballadors de la companyia s’haurà d’establir el mecanisme que determini aquestes despeses.

Progrés professional

S’haurà de garantir el sou, la formació i el dret a la promoció

Les persones que teletreballin no podran patir cap “perjudici en cap de les condicions laborals” en comparació amb la resta de col·legues que treballin permanentment a l’oficina. En aquest sentit, el document menciona els elements següents: “retribució, estabilitat laboral, temps de treball, formació i promoció professional”.

Desconnexió digital

També se’ls aplicarà el dret a no haver d’estar connectat

L’avantprojecte estableix que a les persones que teletreballin se’ls respecti el dret a la desconnexió digital, és a dir, a no haver d’estar connectades a través del mòbil, del correu electrònic o de qualsevol altre sistema un cop hagi acabat la seva jornada laboral.

El paper del sector públic

Aquest suposa a hores d’ara el gran obstacle per l’acord

L’acord entre el govern i els agents socials està molt avançat, però, en paraules del secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, l’“escull principal” segueix sent la inclusió dels treballadors de les administracions públiques a la nova normativa. Per ara, l’avantprojecte no els té en compte, ja que es regeixen per una normativa específica. Des de la UGT ho titllen de “discriminació” i avisen el govern espanyol que “no poden quedar fora de l’acord”.