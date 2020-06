Els treballadors de Nissan reclamen que es recuperi l'autorització administrativa dels ERO

Uns 700 treballadors de Nissan s'han concentrat aquest dijous a Barcelona per exigir la derogació de l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors i que es recuperi l'autorització administrativa dels expedients de regulació d'ocupació (ERO).

Convocats a les 10.30 hores davant de la conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, situada al passeig de Gràcia amb Diagonal, els treballadors hi han arribat amb multitud de pancartes i han encès alguns petards. Cap a les 11.00, membres del comitè d'empresa han entrat a l'edifici a reunir-se amb la titular del departament, Àngels Chacón, per lliurar-li una carta en la qual demanen la derogació d'aquest article i perquè s'impliqui la direcció de Renault en la solució del conflicte per la seva corresponsabilitat com a soci de l'aliança amb Nissan.

Els treballadors, que han mantingut tallat en tot moment el passeig de Gràcia, s'han dirigit després a la seu de la Delegació del govern espanyol, al carrer Mallorca, per lliurar una carta amb les mateixes peticions a la delegada del govern central a Catalunya, Teresa Cunillera.

A la protesta també hi han anat treballadors d'empreses proveïdores i subcontractades de l'automobilística. Durant la concentració, els manifestants han cridat consignes com "Guerra, guerra, guerra, Nissan no es tanca" i "Cal derogar, la reforma laboral".