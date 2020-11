Els Estats Units abracen la via científica contra el covid

El combat científic contra la pandèmia del covid-19 ha fet aquest dilluns dos passos molt significatius. D'una banda, la multinacional nord-americana Pfizer ha anunciat que les primeres dades sobre el seu prototip de vacuna, desenvolupat juntament amb la biotecnològica alemanya BioNTech Group, demostren que té una efectivitat del 90%. De l'altra, el president electe nord-americà, Joe Biden, ha posat en marxa l'anomenat task force contra el coronavirus, un equip d'experts i científics de diferents tendències ideològiques, que s'encarregarà, quan prengui possessió, d'assessorar-lo sobre les polítiques públiques necessàries per frenar els efectes de la pandèmia.

Es tracta d'un gest que vol marcar una diferència substancial amb Donald Trump, que s'ha enfrontat al llarg de tota la crisi sanitària als seus propis experts, com ara Anthony Fauci, al qual pretenia acomiadar com a director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses si guanyava les eleccions. L'actitud acientífica de Trump, que es va resistir fins al final a portar mascareta i que ha fet la campanya sense assegurar les distàncies de seguretat entre els seus seguidors, ha estat objectivament un obstacle per a la lluita contra la pandèmia en un país, els Estats Units, que està a punt d'arribar als 10 milions d'infectats i els 238.000 morts. Un gest de sentit comú com el de portar mascareta s'ha polititzat fins al punt que el trumpisme més radical sembrava dubtes sobre la seva eficàcia i atacava les mesures de confinament.

Esperem que l'arribada de Biden a la Casa Blanca signifiqui el retorn dels Estats Units a la via científica contra el coronavirus i també el retorn a la cooperació internacional a través de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la resta d'organismes interestatals. Només el camí de la recerca científica i la cooperació internacional pot portar la humanitat a superar aquesta i les grans crisis planetàries. I el millor exemple l'ha donat la col·laboració entre una empresa nord-americana (Pfizer) i una d'alemanya (BioNTech Group) per desenvolupar el prototip de vacuna que ara mateix està més avançat.

L'anunci va provocar una reacció d'eufòria a les borses, que van pujar entre un 5% i un 8,5%, ja que els mercats van interpretar que comença a veure's la llum al final del túnel de la recessió econòmica. En paral·lel, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar que la UE tenia un acord amb la multinacional per tenir 300 milions de dosis. A poc a poc, doncs, els astres es van alineant per, en un termini no inferior als sis mesos, començar a pensar en una eventual sortida de la crisi.

Però de la mateixa manera que la cooperació internacional haurà estat clau per al desenvolupament de la vacuna, també ho serà per a la seva distribució equitativa per tots els racons del planeta. Aquest és un repte ingent, ja que només si s'immunitza tota la població es podrà dir que el virus haurà estat derrotat. I aquí Joe Biden pot tornar a tenir un paper molt important si decideix liderar aquesta resposta global a la pandèmia d'institucions com l'OMS, que caldrà reforçar de cara al futur.