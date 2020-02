Tarragona reclama més seguretat

Tarragona ha viscut aquest dimecres una jornada històrica. La vaga al sector químic, on treballen 11.000 persones i que té un pes importantíssim en l'economia tarragonina, va tenir un seguiment gairebé total, del 100%. I al vespre hi va haver una manifestació pel centre de la capital on es va continuar reclamant més seguretat al sector.

Què ha passat perquè s'hagi arribat a aquesta situació? Per entendre-ho, ens hem de situar en el passat 15 de gener, quan una fortíssima explosió va sacsejar la planta de l'empresa Iqoxe, a la zona d'indústria química de la Canonja, i va provocar un gran incendi. Poc després es va saber que una planxa de ferro havia sortit volant de la planta fins a impactar en un edifici del barri de Torreforta, a tres quilòmetres de distància, on va causar la mort d'un veí que era a casa en el moment del sinistre. A aquesta víctima mortal s'hi acabaria sumant la de dos treballadors de la planta a causa de l'explosió.

Aquest accident ha marcat un abans i un després. ¿Com pot ser que una persona que estava tranquil·lament a casa resulti morta per un accident en un polígon químic situat a tres quilòmetres? A hores d'ara no hi ha ni tan sols una explicació de les causes de l'accident, però sí que sabem que no és l'únic que hi ha hagut els últims mesos. El 31 de maig una explosió a la planta de Carburos Metálicos, a la Pobla de Mafumet, va provocar un mort i 13 ferits. Al juliol hi va haver dos accidents més en diferents plantes, per sort sense afectacions personals.

Tot plegat ha provocat un justificat neguit entre els treballadors i les seves famílies, però també entre la població que viu a prop d'aquesta indústria, que de sobte és més conscient del perill que comporta. Davant d'aquesta situació, la societat tarragonina ha fet pinya en la reivindicació de més seguretat i una millor atenció, tenint en compte la concentració d'aquest tipus d'empreses en una zona determinada.

No hi ha dubte que la indústria petroquímica ha ajudat al desenvolupament econòmic de Tarragona, i així ho reconeixen tots els actors, però també s'han hagut d'assumir costos ambientals, paisatgístics i de seguretat. Per aquest motiu, és urgent que l'administració prengui totes les mesures necessàries per reduir els riscos, i això vol dir augmentar els controls i ser més exigent, si cal, ja que el cas d'Iqoxe demostra que alguna cosa està fallant. Les empreses també s'han de posar les piles, si és el cas, per garantir la seguretat dels seus treballadors.

L'accident també va demostrar que els mètodes per comunicar una situació d'alarma a la població no estan actualitzats, i que no es pot confiar només en les alarmes, perquè en aquell moment no es van activar. En aquest sentit la proposta d'enviar SMS a tota la població per informar de qualsevol incidència seria un bon pas.

En definitiva, Tarragona ha dit prou i ha llançat un crit d'alerta que ara l'administració ha de recollir per respondre-hi de manera rigorosa i diligent. La indústria química és estratègica per al país i no es pot permetre el luxe de ser vista com un problema.