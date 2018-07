Torra i Sánchez inicien l'incert camí del diàleg

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, van tenir ahir una reunió llarga i intensa, en què cadascú va poder expressar amb llibertat quins són els seus posicionaments polítics. Només això ja representa un gran canvi respecte a l'etapa anterior, en què el govern del PP va taponar totes les possibles vies de diàleg i es va convertir en un mur que només sabia pronunciar la paraula 'no'. I tenint en compte els antecedents, com els insults de Sánchez a Torra i la dramàtica situació que suposa tenir presos i exiliats, el to positiu i cordial de la trobada suposa una alenada d'aire fresc en un clima que s'havia anat enrarint fins al punt que amenaçava de podrir-se del tot.

La trobada d'ahir té dues conseqüències importants. La primera és que el president català li ha pogut explicar de primera mà al seu homòleg espanyol els fonaments del projecte independentista i republicà, sense intermediaris, sense els escarafalls habituals de la premsa espanyola. I la segona és que es posaran en marxa les comissions bilaterals previstes a l'Estatut per reactivar els traspassos de competències i es retiraran els recursos que bloquegen lleis socials catalanes al TC. En aquest punt cal destacar la contradicció que suposa retirar 1,6 milions a les entitats catalanes que ja havien sigut concedits pel PP.

No hi ha dubte que el moviment de Torra i Sánchez respon també a un interès particular, i és que a tots dos els convé demostrar que la seva aposta pel diàleg és sincera i no purament retòrica. El punt de trobada és el de trobar "una solució política a un problema polític". I aquí només es coincideix en el mètode, el diàleg i la negociació, però no en el punt final, que per a Torra és l'exercici de l'autodeterminació a través d'un referèndum pactat, i per a Sánchez és un encaix més amable de Catalunya dins l'estat espanyol a través d'un reforma constitucional.

Però malgrat que en essència podem afirmar que no ha canviat res i que la distància continua sent sideral, el canvi de clima és tan evident que ha encès les alarmes de l'espanyolisme més ranci i ha provocat alguna crítica entre l'independentisme. Sánchez, però, és qui té la responsabilitat de fer passos decisius cap a la normalització i de demostrar que realment té un projecte per a Catalunya diferent del del PP. Aviat veurem si es produeixen tant la retirada de recursos al TC com la posada en marxa de les comissions bilaterals per al traspàs de competències i recursos.

Tard o d'hora, però, com diu el president Torra, el conflicte de Catalunya s'haurà de resoldre afrontant la qüestió de fons, que és el dret del poble català a decidir el seu futur. El PSOE sap que si l'independentisme català es manté ferm i aconsegueix sumar més suports, cada vegada serà més difícil negar-se a la celebració d'un referèndum. Mentrestant, però, cal governar per a tothom i demostrar que el projecte republicà no exclou la gestió del dia a dia. Ahir es va fer un primer pas perquè aquesta governança sigui, en aquests temps difícils i convulsos, una mica més còmoda i senzilla. Caldrà, però, perseverar en el camí incert i difícil del diàleg amb qui no pensa com tu.