Cuidar els malalts és cuidar també els sanitaris

Cada dia, a les vuit del vespre, el silenci dels carrers imposat pel coronavirus és trencat pels aplaudiments al personal sanitari, assistencial i de serveis bàsics que està en la primera línia de la lluita contra la pandèmia. Els de la la trinxera, els més exposats, són els que treballen directament amb els pacients de Covid-19, els que cuiden gent que els arriba molt malalta i també molt espantada. A Catalunya, en data del dia 25, hi havia 1.996 professionals sanitaris amb Covid-19, 140 dels quals només a la conca d'Òdena. A Itàlia fa poc es va fer públic que ja han mort una trentena de sanitaris i la xifra d'infectats supera els 5.000, el doble de les xifres oficials de la Xina.

La majoria d'aquests herois que es juguen cada dia la salut són vocacionals i estan disposats a donar-ho tot per la seva feina, però són humans, tenen necessitats, es cansen, emmalalteixen i tenen por, per ells però sobretot per les seves famílies. Temen tornar a casa perquè saben que podrien ser portadors del virus i han vist de primera mà els efecte que causa. Alguns s'han instal·lat al garatge, d'altres han anat a altres pisos per evitar qualsevol contacte amb la família si hi ha persones de grups de risc, n'hi ha que s'han autoaïllat en caravanes. Tothom fa el que pot però no és fàcil trobar un lloc per aïllar-se, evitar contagis i descansar.

En la gestió d'aquesta pandèmia tothom ha reaccionat tard, malament i de manera desorganitzada. Només aquesta setmana hem començat a veure alguna llum i la sensació que hi ha almenys la voluntat de posar-hi ordre. Per exemple amb el pla de cooperació entre l'Ajuntament de Barcelona i Salut. Tindrem temps d'analitzar la gestió pública globalment, però ara és el moment de les propostes i de posar-se les piles, perquè encara ha d'arribar el pitjor.

Una de les prioritats, fonamental, és cuidar el personal sanitari. S'ha parlat molt i amb raó de la falta de material de protecció, i això cal solucionar-ho com més aviat millor. Hi estarem molt a sobre. Però hi ha una altra prioritat que fins ara no s'havia activat: obrir hotels perquè el personal sanitari que vulgui pugui aïllar-se i descansar estalviant-se el patiment de tornar a casa amb la motxilla del virus. Aquesta pressió no l'han de tenir. Aquest dijous l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el marc del projecte Pavelló Salut, va anunciar que ja hi ha quatre hotels que obriran per a aquest personal i confien que això es pugui ampliar encara més. Altres municipis, com Girona i Igualada, també estan fent-ho, i abans ja ho havia fet Madrid, que fa dies que té activats vuit hotels. És un pas important, que s'hauria de completar, possiblement, amb un pla de suport a les famílies d'aquests sanitaris, que en molts casos tenen nens petits o pares grans dels quals ara no es poden fer càrrec. Ha de ser un pla integral de suport perquè el que necessitem tots és que estiguin bé, descansats, sans i es puguin concentrar en salvar vides, en salvar-nos a tots. Els aplaudiments són una injecció de moral, però cal buscar solucions i cuidar els que ens cuiden a nosaltres.