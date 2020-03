La por dels sanitaris d'emportar-se el virus a casa

El personal dels hospitals està treballant al límit de les seves forces per fer front a l'allau de pacients ingressats per la pandèmia de Covid-19. Als centres, tot i la manca d'equips de protecció, tots els professionals prenen les mesures al seu abast per evitar contagiar-se, però ja n'hi ha més de 5.400 que s'han infectat. Esgotats físicament i emocionalment, quan metges, infermeres, vetlladors o auxiliars poden anar a casa a descansar, els maldecaps no s'acaben: el que els fa més por és emportar-se el virus a casa i contagiar les seves famílies.

Carlota Hidalgo, infermera de control d'infeccions de l'Hospital del Mar, ha decidit marxar de casa seva perquè conviu amb la seva filla, de dos anys; la seva mare, de 59, i la seva àvia, de 87. El seu marit és metge i està treballant amb pacients de Covid-19, i ella també està exposada". "No volíem continuar convivint amb la família per no exposar-les. Per moltes mesures de protecció que prenguem als hospitals, el personal sanitari sempre tenim més risc. No li puc fer entendre a la meva filla que mantingui la distància de seguretat”, relata. El seu cunyat els ha deixat un pis i s'hi han instal·lat tots dos sense saber quan tornaran a casa. "Però no tothom té aquesta opció, tinc companys compartint habitacions per no exposar les famílies, per això li agraeixo al meu cunyat Bernat que ens hagi ajudat", relata. "L'estrès que tenim a la feina no pot continuar quan arribem a casa. No deixem de pagar la hipoteca. Ens ajudaria molt que obrissin habitacions d'hotel a prop dels hospitals perquè qui ho necessiti pugui alleugerir la càrrega".

Altres professionals han optat per posar-se un llit al garatge o fins i tot per quedar-se a l'autocaravana per protegir els seus familiars. És el cas de Xavier Màrquez, infermer del CAP d'Igualada, que el dia abans que es decretés el confinament de la conca d'Òdena va decidir autoaïllar-se per protegir la seva filla de 4 anys i la seva dona i es va instal·lar amb la seva autocaravana a Igualada. "Jo no he tingut cap símptoma, però sé que puc ser un possible portador, perquè he estat en contacte amb pacients positius, i vaig decidir autoaïllar-me per no portar-lo a casa". No va ser fins ahir que CatSalut li va oferir una habitació a l'Hotel Amèrica, situat al davant de l'hospital. "Ho agraeixo molt, però estic aquí tot sol i penso que aquesta solució també podria servir per a altres professionals de l'hospital que viuen lluny o que tenen por de contagiar les seves famílies: això genera molt d'estrès emocional", assegura.

I encara hi ha els professionals sanitaris que han tingut contacte amb el virus s'han hagut d'aïllar a casa seva per passar la quarantena. Laura Vila, infermera de radiologia de l'Hospital Universitari de Vic, i el seu marit, Xavier Santa Coloma, que treballa al mateix servei, ja han passat per l'experiència de l'aïllament. Ell va estar en contacte amb un positiu i va haver d'estar aïllat nou dies fins que van tenir el resultat de la prova, que va ser negatiu. "Vivim en una casa i tenim un garatge amb una sala que té cuina i un lavabo, o sigui que per a nosaltres va ser fàcil perquè només havíem de posar un llit. Parlàvem pel balcó. I aleshores vaig pensar que si també em passava a mi podria anar a la caravana que tenim", recorda. La infermera pateix també pels seus pares: "La meva mare té Alzehimer i no pot anar a la residència i el meu pare té 87 anys. Cada dia els porto el sopar i la compra amb una mascareta i no deixo que se m'acostin".

Davant d'aquesta angoixant realitat, el Cercle de Salut va fer ahir una crida perquè s'habilitin hotels per al personal sanitari, i a la tarda ja hi va haver una primera resposta. L'alcaldessa Ada Colau va informar que han arribat a un acord amb el gremi d'hotelers per destinar quatre hotels, de moment, al personal sanitari que ho necessiti i que es podria anar ampliant.

A la Comunitat de Madrid ja funcionen vuit hotels per atendre el descans del personal sanitari i també hi ha iniciatives en el mateix sentit al País Basc i a Castella i Lleó. El decret d'estat d'alarma promulgat pel govern espanyol va ordenar el tancament dels hotels, una mesura que es va rectificar dimarts per permetre que siguin oberts per acollir el personal sanitari i els pacients. A Barcelona els hotels Catalonia Diagonal Centro i Catalonia Rigoleto també estan oberts per al personal sanitari.

"Durant aquests dies hem vist el suport que estan rebent tots els equips de professionals de la salut per part de la ciutadania: empreses de càtering i restaurants que ofereixen menjar al personal d'hospitals, a residències, als centres sociosanitaris, als CAP...", explica a l'ARA Marc Soler, del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i membre del Cercle. "Hi ha un aspecte clau que hem reflexionat i és la necessitat de cobrir el descans d’aquests professionals i reduir el sentiment de por que tenen que poden contagiar les seves famílies després d’haver estat en contacte amb pacients. Els diferents professionals de suport psicològic dels col·legis professionals ho refereixen com una important causa d'estrès", recorda Enric Limón, membre del Cercle. David Noguera, director de Metges Sense Fronteres a Espanya, també demanava hotels per als sanitaris en una entrevista dimecres amb l'ARA.

Ramon Brugada, cap del servei de cardiologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, també ho comentava aquest matí en una entrevista a l'ARA: “Tenim més risc de ser infectats, d’ingressar a l'UCI, més risc de morir. Hi ha gent jove ingressada. Nosaltres tenim en marxa una proposta amb el sector turístic de Girona perquè sigui possible que els sanitaris utilitzin la seva infraestructura i puguin reduir el contacte amb les seves famílies”.