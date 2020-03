Ramon Brugada: “A Catalunya només hi ha diagnosticats un de cada deu infectats”

La manca de recursos per fer les proves diagnòstiques pot fer que les dades que tenim sobre els infectats amb el Covid-19 no s’ajustin del tot a la realitat o expliquin les grans diferències que hi ha amb països com Alemanya pel que fa a la mortalitat: “Si sumem totes les dades, estem parlant del 8% de mortalitat, i a Alemanya la xifra és d’un 0,20%, però no és que a Alemanya hi hagi menys mortalitat sinó que es detecten més infectats perquè es fan més proves”, assegura Ramo Brugada, cap del servei de cardiologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Per tant, segons Brugada, si es comparen les dades, es pot dir que a Catalunya hi ha molts més infectats dels que ens pensem: “Hi ha només diagnosticats un de cada deu infectats, i els altres van a treballar –assegura Brugada–. Necessitem confinar més, el govern va prendre una decisió i ara és incapaç de fer marxa enrere perquè el preu és altíssim”.

El cardiòleg assegura que no s’estava preparat per a una pandèmia malgrat que les notícies que arribaven eren alarmants: “No estàvem preparats, malgrat que ens ho veiem a venir per tot el que ens explicaven companys de Madrid i Itàlia, ens deien que era una guerra i que ens preparéssim perquè hi hauria un moment que no tindríem capacitat per atendre-ho tot –diu Brugada–. Vaig demanar a alguns cardiòlegs que s’aïllessin perquè aquest tsunami podia acabar desplaçant tot l’equip a casa”.

Allotjament turístic per a sanitaris

Segons Brugada, hi ha 2.000 sanitaris infectats: “Tenim més risc de ser infectats, d’ingressar a l'UCI, més risc de morir, hi ha gent jove ingressada –diu el cardiòleg–. Nosaltres tenim en marxa una proposta amb el sector turístic de Girona perquè sigui possible que els sanitaris utilitzin la seva infraestructura i puguin reduir el contacte amb les seves famílies”.

Una altra proposta que va engegar el Trueta va ser recollir tauletes per als pacients. Van fer una campanya a través de les xarxes socials i ja n’han aconseguit 80 de particulars i empreses: “Els pacients veuen una persona tapada de dalt a baix, a qui ni tan sols poden veure els ulls perquè porta ulleres de protecció, i per això vam pensar en les tauletes”. A través d’aquestes tauletes, que funcionen amb una targeta SIM que ha facilitat la Generalitat perquè el wifi de l’hospital no té prou capacitat, els pacients es poden comunicar amb el personal d’infermeria, els familiars o el servei de psicologia si el necessiten. Les converses es fan a través de Google Hangouts.

Els infarts baixen

Enmig de tota la crisi provocada per la pandèmia, hi ha una xifra positiva: el descens dels infarts. “Arreu ha baixat la freqüència dels infarts, és curiós però hi ha menys infarts i menys ictus”. La xifra que ha donat el cardiòleg és d’entre un 30% i un 40% menys d’infarts: “Suposo que és pel fet que ens quedem a casa i no tenim tant d’estrès, no hi trobo cap altra explicació, perquè ni el Covid-19 ni Netflix són preventius, potser vivim més tranquils encara que estiguem confinats”. També pot ser, apunta Brugada, que la gent esperi més i, per tant, quan acabi anant a l’hospital ho faci en una situació més complicada.

Com altres hospitals, el Trueta ha passat a ser pràcticament un centre Covid-19. “Estem arribant al límit de la nostra capacitat a nivell de respiradors –diu Brugada–. Cada vegada hi ha més pacients. De moment aguantem, tenim equipaments i respiradors, però això es pot capgirar en qualsevol moment”. Cardiologia, pneumologia, medicina interna... totes aquestes especialitats han entrat a formar part de l’equip del Covid-19. Això vol dir que quan la pandèmia afluixi i, de mica en mica, es pugui tornar a la normalitat, l’hospital haurà de fer front a un altre repte: “Atendre tots els pacients que s’han anat acumulant i que arribaran en una situació més complicada”, diu Brugada.