Unes eleccions que marcaran el rumb del planeta

Encara que soni a tòpic i s’hagi repetit moltes vegades, no deixa de ser cert: les eleccions presidencials nord-americanes del 3 de novembre marcaran el rumb del planeta en els pròxims anys. Una segona victòria de Donald Trump tindria conseqüències nefastes en molts àmbits: la governança mundial, la lluita contra el canvi climàtic, el lliure comerç, etc. Però sobretot significaria la victòria dels valors més execrables que amenacen la nostra societat: el masclisme, el racisme, la violència, la ignorància i l’actitud anticientífica... Aquests anys ja hem vist com les maneres de fer de Trump es multiplicaven perillosament amb fenòmens com el de Bolsonaro al Brasil. Per això la identitat de l’inquilí de la Casa Blanca acaba repercutint en tots i cadascun dels racons del planeta.

I després hi ha els mateixos Estats Units. Després d’aquests quatre anys de trumpisme s’han convertit en una societat més polaritzada i fracturada, amb esclats de violència sovintejats i amb un grau d’agressivitat ambiental molt més elevat. Els nord-americans viuen cada vegada més en dues realitats paral·leles, la demòcrata i la republicana, amb valors també diferenciats, cosa que fa cada cop més difícils els grans consensos nacionals.

Cal ser conscient que és sobre aquesta divisió que Trump ha construït la seva hegemonia i les seves possibilitats de victòria. El populisme no busca unir, sinó enfrontar, provocar dubtes en l’adversari i aprofitar les escletxes del sistema.

Afortunadament, les enquestes indiquen que els nord-americans no permetran un segon mandat i optaran per un candidat, el demòcrata Joe Biden, de perfil moderat i capaç d’atraure votants republicans descontents. Tot i això, Biden hauria d’obtenir un resultat molt clar perquè Trump admeti la seva derrota. L’estratègia de l’actual president en els últims mesos s’ha basat en escampar acusacions sense fonament sobre un presumpte frau electoral amb el vot per correu. El seu entorn, doncs, està preparant el terreny per a una no acceptació dels resultats i per plantejar una llarga batalla legal. Aquest camí és extremadament perillós perquè podria desembocar en episodis de violència. De fet, en les últimes setmanes s’ha registrat un preocupant augment de la venda d’armes a tot el país.

En canvi, Biden ha plantejat una campanya de baix perfil, seguint fil per randa els protocols anticovid, justament per no participar en l’escalada de tensió. Però fins i tot en el cas d’una victòria demòcrata, les ferides provocades pel trumpisme seran visibles i trigaran anys a guarir-se. La feina de Biden, un polític de la vella escola que ja era senador el 1973, serà ingent: recuperar la unitat i la confiança en les institucions.