Albiol: "Junqueras serà ara un màrtir per als independentistes"

Davant la "perplexitat" i la "tristesa" de l'independentisme per la decisió del jutge del Suprem de mantenir a la presó els Jordis i els consellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn, el PP i Ciutadans han aplaudit la mesura i han dit que respecten la decisió dels jutges.

El candidat del PP aquest 21-D, Xavier García Albiol, ha negat que la decisió condicioni la campanya. "Ni suma ni resta: és del tot indiferent", ha dit. Segons ell, "si l'haguessin deixat en llibertat condicional, Junqueras seria un heroi per als independentistes, i ara que segueix a presó per als independentistes serà un màrtir. "És del tot indiferent", ha sentenciat. Albiol creu que la decisió és "fins a cert punt lògica" perquè el penediment de Junqueras no és sincer si no respon al fiscal i diu que intentaran aconseguir la independència dins de la Constitució.

Con la decisión del magistrado del Tribunal Supremo se demuestra que la Constitución española no es un chicle que se estira hasta permitir la independencia como afirmó @junqueras. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 4 de diciembre de 2017

Albiol ha fet aquestes declaracions abans de participar en un acte al Cercle d'Economia, en què ha insistit que la seva prioritat després del 21-D és intentar bastir un govern alternatiu a l'independentisme amb els altres dos partits constitucionalistes, Cs i el PSC.

Ciutadans

"Respectem les decisions judicials"

Per la seva banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha insistit en la necessitat de "respectar les decisions judicials". En declaracions posteriors a un esmorzar informatiu amb Inés Arrimadas a Madrid, ha assegurat que "a diferència dels partits separatistes sempre respectem les decisions judicials. Ni pressionem els jutges, ni rodegem el TSJC, ni coaccionem els fiscals. Tots els que estiguin lliures d'imputacions podran fer campanya. Els sospitosos de delictes tan greus com malversació i sedició no. Ells han decidit cometre possibles delictes, d'altres no ho hem fet. Ens hi juguem molt. Hi ha candidats i llistes que porten molts imputats, com ERC i Junts per Catalunya. Nosaltres no en portarem mai".

PSOE

Iceta creu que la decisió del jutge és una "mala notícia"

El líder del PSC a Catalunya, Miquel Iceta, ha qualificat la decisió del jutge de "mala notícia": "Me n'alegro pels membres del Govern que deixaran de ser a presó, però s'hauria d'haver estès aquesta mesura al conjunt de membres del Govern i a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart". El regidor socialista a l’Ajuntament de Barcelona Jaume Collboni ha coincidit amb Iceta. Ha assegurat que "era positiu" per a la campanya del 21-D que tots els candidats a la presidència de la Generalitat "estiguessin en els actes públics i debats" per poder "contrastar propostes" i "demanar-los explicacions".

El número tres del PSC pel 21-D i exlíder d'Unió Ramon Espadaler, per la seva banda, ha assegurat que li "dol" la decisió del jutge Llarena. "No és la resolució que esperàvem i desitjàvem", ha admès, i afegeix que la posada en llibertat de tots els empresonats "hauria contribuït a normalitzar una campanya excepcional".

En canvi, la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, ha assegurat que "no es pot fer una consideració política més enllà del respecte a les decisions judicials que es prenen d'acord amb l'ordenament jurídic i a l'aplicació de la llei". "Són decisions absolutament motivades, basades en dret", ha afirmat Robles en declaracions al Congrés. "Entenem que ha fet una apreciació individualitzada de cadascuna de les conductes i des d'aquest punt de vista respecte i acatament, i entendre que és perfectament conforme a l'ordenament jurídic", ha assenyalat. "L'important en els procediments penals és que sempre les resolucions han de ser individualitzades i la resolució que ha pres el magistrat de la sala segona és perfectament individualitzada, ha valorat l'actuació en cada cas concret i per això ha arribat a conclusions diferents", ha explicat davant les preguntes dels periodistes.