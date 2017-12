La CUP, Som Alternativa i Procés Constituent s'uneixen en la Plataforma x la República

Les complicitats entre la CUP, Procés Constituent i ara també el corrent creat per Albano Dante Fachin, Som Alternativa, s'han acabat materialitzant en plena campanya electoral. Les tres formacions ho han fet amb la constitució de la 'Plataforma x la República', que té com a principal objectiu construir una república catalana a través de la "desobediència". De fet, el punt que han posat en valor les tres organitzacions és que "federalistes, confederalistes i independentistes" comparteixen la mateixa estratègia per aconseguir el seu model polític i territorial: la via unilateral.

Tot i que aquest dimarts Albano Dante Fachin va participar en un acte electoral d'ERC, l'impulsor de Som Alternativa ha explicat que la seva integració en aquesta plataforma "va més enllà de la participació en actes d'ERC". En aquest sentit, Fachin ha explicat que les tres formacions fan "una lectura política compartida" i preveuen que més enllà de les eleccions del 21-D, continuïn treballant conjuntament i el candidat de la CUP, Carles Riera, no ha descartat que en un futur aquesta sinèrgia es pugui traduir en presentar-se conjuntament en unes eleccions. De fet, Riera ha explicat que la immediatesa amb què s'han convocat aquestes eleccions, "no ha donat marge" perquè el pacte entre les tres formacions es plasmés "en unes llistes electorals".

Les tres formacions obren la porta a que s'hi sumin més col·lectius com el dels comuns. En aquest sentit, Riera ha explicat que "no fan exclusions" i ha desitjat que "tan de bo els comuns vulguin venir en aquest espai", que defensen que "qualsevol projecte d'emancipació social ha de passar per un procés d'autodeterminació". Precisament, Fachin no s'ha estalviat els retrets als seus antics companys de viatge, a qui ha criticat la seva "equidistància" i refermat la seva convicció de donar "una resposta ferma i clara" a la situació actual. "No es pot fer veure que no existeix la situació que vivim", ha criticat Fachin.

Tot i que ni Procés Constituent ni Som Alternativa no demanaran el vot per cap formació en concret, sí que admeten que la CUP és la formació que millor representa "la unilateralitat i l'anticapitalisme" que defensen els dos moviments, ha explicat Josep Bel, de Procés Constituent. Una tesi que també ha defensat Fachin, perquè considera que per aconseguir la república catalana -que des de Som Alternativa l'entenen com una manera d'assumir sobirania per tirar endavant totes les polítiques socials que defensen- cal actuar "sense demanar permís" a l'Estat i s'ha encomanat a la "lliçó de l'1-O".

Per començar a plasmar una trajectòria conjunta, Albano Dante Fachin i Àngels Martínez -de Som Alternativa- i representants de Procés Constituent participaran almenys en 9 actes conjunts amb la CUP fins al 21-D, com el d'aquest vespre a Lleida, on hi serà el mateix Fachin i la número 6 de la CUP, Bel Olid.

No al 155 i agenda social

El manifest que les tres organitzacions han presentat en roda de premsa incorpora una sèrie de punts base com el no rotund a l'article 155 i l'exigència de la llibertat dels presos polítics. El text també aposta per desenvolupar una "agenda social" que passi per una educació, una sanitat i una banca públiques, que s'han de posar a la pràctica amb l'inici d'un procés constituent, que s'ha de basar en la "democràcia directa i participativa", i que també permeti restablir les lleis aprovades pel Parlament i que han estat anul·lades pel Tribunal Constitucional.