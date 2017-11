La CUP i Fachin ultimen actes de campanya conjunts

L’ex secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, defenestrat per la direcció estatal de la formació lila, participarà en actes de campanya de la CUP després que la formació anticapitalista l'hi hagi proposat. “Si sorgeix cap possibilitat de compartir espais no tinc cap problema per fer-ho, perquè ja ho vaig fer durant la campanya del referèndum i encara era secretari general de Podem”, ha admès Fachin a l’ARA. “On puguem explicar el que recull el manifest de Som Alternativa –la plataforma que ha impulsat amb membres d'altres cercles de Podem crítics amb Pablo Iglesias– hi serem, no tenim cap inconvenient a fer-ho si podem aportar alguna cosa”, ha afirmat Fachin, que està a l’espera que la CUP, que ha confirmat la invitació, tanqui els actes de campanya.

L'exdirigent de Podem ha assenyalat, en canvi, que ERC no s'ha posat en contacte amb ell per participar en cap míting dels republicans, tot i que la formació d'Oriol Junqueras el va sospesar per incloure'l a la seva candidatura, una oferta que Fachin va rebutjar perquè era partidari d'impulsar una gran coalició per fer front al 155, però no de fitxar per cap candidatura si no era unitària. "Amb ERC no hem parlat de res concret per campanya, però sí que vam estudiar la possibilitat d'arribar a un acord polític, que no va ser possible per temps; podem defensar certes coses junts", ha remarcat l'ex secretari general de Podem.

La seva proposta de presentar-se a les eleccions del 21-D amb una gran coalició que sumés els partits independentistes i Podem va provocar que la direcció estatal de la formació lila imposés una consulta entre els inscrits de la formació lila per confluir electoralment amb Catalunya En Comú, una decisió que va motivar la dimissió de Fachin, que va estripar el carnet del partit el 6 de novembre, un dia abans que es donessin a conèixer els resultats de la votació. Amb una participació del 60% d'un total de 17.379 inscrits, el 72% dels que van votar (12.432 persones) ho van fer favorablement a la confluència electoral amb Catalunya en Comú de Xavier Domènech, mentre que un 28% (4.876) van optar pel 'no'.