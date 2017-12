Carles Mundó: “La unilateralitat és la via menys desitjable, no l’he defensada ni ara ni mai”

Carles Mundó és el número 5 per Barcelona de la candidatura d’ERC a les eleccions. Conseller de Justícia fins a l’aplicació del 155 i la intervenció de la Generalitat, Mundo és un home que podríem qualificar de formal. Ha passat 16 hores al dia durant 33 dies en una cel·la d’11 metres quadrats a la presó d’Estremera amb Oriol Junqueras. Moderat de mena, hauria preferit que les eleccions es convoquessin des de Catalunya però va anar fins al final amb el Govern.

Com es troba?

Hauria preferit poder descansar. Però també m’ho he imposat, amb permís de la família, com una obligació de complir el compromís que vaig prendre amb l’Oriol Junqueras d’esforçar-me al màxim perquè els presos surtin de la presó.

Durant el dia se’n deu recordar molt, de les rutines que tenia.

Absolutament. Els dies a la presó són tots iguals, arriba un punt que no saps si és dilluns o dissabte. Saps perfectament a cada hora del dia on seràs i què estaràs fent. Quan miro el rellotge penso com un automatisme si estaria fent allò, seria aquí, pendent d’allò altre. Sí, encara tens el cap allà. Havíem imaginat que la sortida de la presó seria un dia feliç i no ho va ser. Va ser tristíssim.

Els que no hem entrat a la presó suposem que el pitjor de la presó pot ser la soledat, l’arbitrarietat.

La sensació d’impotència i d’aïllament. I el més difícil és el dolor i la tristesa. Estàs convençut que la gent de fora, especialment la que t’estima, la teva família, s’ho passa malament. Pensar que tu ets qui els genera aquest dolor et sap molt greu.

Des d’Estremera ens va enviar una carta en què parlava d’unes eleccions en condicions insòlites. ¿Hi ha la possibilitat que els candidats puguin sortir a fer campanya?

Som a deu dies de les eleccions i no tenim cap indici que permeti creure que es podrà completar aquesta campanya amb el joc net desitjable. És una decisió que només s’explica si creus que es vol perjudicar els interessos d’aquesta opció política.

Sabia que entraria a la presó, fins al punt que va explicar que va anar a l’Audiència amb la maleta feta.

No només això, sinó que vaig fer potser el que m’ha costat més en aquesta vida. Esmorzant amb els meus tres fills petits, d’11, 9 i 6 anys, vaig explicar-los que havia de marxar a Madrid i que segurament durant un temps, sense saber dir-los quant i desitjant que fos molt curt, no ens podríem veure perquè em ficarien a la presó. Els vaig voler explicar la veritat, que va ser més fàcil d’explicar perquè coneixien la història dels Jordis.

¿Vostè era partidari que el president de la Generalitat convoqués ell les eleccions?

El president va exposar d’una manera molt detallada les raons per les quals creia que s’havien de convocar, i jo entenia aquelles raons. Responien a una anàlisi que jo veia i comprenia. Al final aquesta era una decisió que havia de prendre ell. Tothom del Govern sabia el que pensava jo, i no tenia la necessitat de generar soroll o distorsions.

¿Va pensar que en algun moment els contactes amb el govern espanyol podien fructificar?

Vaig ser sempre molt escèptic. El govern espanyol no tenia la més mínima disposició.

Els últims dies hem sabut que la causa del Suprem es va ampliant.

ERC és un partit que incomoda l’Estat i el PP. No és casualitat que Oriol Junqueras avui sigui a la presó. És el candidat que segons totes les enquestes possiblement guanyarà aquestes eleccions.

Posem que ERC guanya les eleccions. ¿Vostès investirien el senyor Junqueras encara que continués a la presó?

Si guanyem les eleccions, entendrem que els ciutadans de Catalunya hauran donat suport majoritari a la seva opció. Per tant, hem de ser coherents amb el plantejament i l’aval dels electors si es confirma.

Diu que Carles Puigdemont no pot ser investit perquè si torna a Catalunya el jutge l’empresonarà molt de temps per risc de fuga. Què passa amb els consellers que són a Bèlgica? ¿Els demanaran que renunciïn a l’acta de diputats?

Vaig sentir en una entrevista a TV3 que el president admetia que segurament no podria ser investit. És evident que si torna a l’estat espanyol serà ficat a la presó. És uns profunda injustícia i una ignomínia, però em cosa imaginar que no ho facin.

Per tant, els consellers no repetirien en un eventual govern d’ERC.

Estan en la mateixa situació, el que li passi a un els passarà a tots.

¿M’està dient que el lideratge polític a Catalunya s’ha de renovar?

És possible que hi hagi situacions injustes que no permetin fer el que és correcte, que qui tingui el suport dels ciutadans pugui exercir el seu dret a ocupar un càrrec públic. És molt gros que això no sigui possible.

Qui seria el president executiu? Els ciutadans haurien de saber què proposen els partits per l’endemà.

En el cas d’ERC, el candidat d’ERC és el seu cap de llista, com és lògic. En cas que hi hagués alguna eventualitat, el candidat seria Marta Rovira. En el cas de JxC, avui sabem que el seu candidat és Carles Puigdemont, però no sabem quina és l’alternativa, però no em correspon a mi dir-ho. En tot cas, segur que a partir del dia 22 necessitem aquest govern fort per recuperar tot el que s’ha perdut amb el 155, servir els ciutadans i donar respostes a les qüestions de la gent del dia a dia.

Tenint en compte la situació actual, ¿és un fracàs que les forces sobiranistes no hagin pogut anar juntes?

Sumar, anar en una llista conjunta, té avantatges i inconvenients igual que fer-ho per separat.

I ara Cs pot arribar a ser primer?

Són molts els independentistes, i segurament els no independentistes, que la nit del 21-D se sentirien molt decebuts si en lloc d’ERC guanyés Inés Arrimadas.

¿Ens pot dir què faran vostès si es retira el 155? I si no es retira?

No em plantejo que no es retiri el 155. Hem de demanar a Mariano Rajoy i als partits del 155 que respectin el resultat del 21-D.

Posem que s’aixeca el 155 i vostès puguin governar. En quin punt se situen, exactament?

Haurem de fer tot el que estigui al nostre abast, sempre des del diàleg i la voluntat de pacte i negociació, per aplicar el resultat.

I des de la unilateralitat?

Mai he estat entusiasta d’aquest concepte. En les relacions polítiques és molt complex arribar a resultats sense tenir en compte tothom. No ho defenso ara ni ho he fet mai, em sembla la via menys desitjable, i em sembla que sovint és la que dona menys resultat. La manera de forçar aquesta situació és ampliar majories. Per això el 21-D necessitem una majoria reforçada.

Les enquestes diuen que hi haurà dos blocs bastant simètrics. No crec que puguem deduir-ne que hi haurà una majoria rotunda...

L’opció d’ERC és conegudíssima. És un partit amb 86 anys d’història, que no és la primera vegada que té el seu president a la presó. Avui Oriol Junqueras és a la presó, perquè, com sempre fa ERC, compleix amb els compromisos que pren amb els seus electors. No és casualitat que en 86 anys d’història hagi hagut de patir la repressió i la presó en moltes ocasions.

Vostè no és partidari de la unilateralitat, tampoc de la violència.

Soc partidari de la democràcia. Si el resultat no ens agrada, el respectarem. No demanem res extraordinari, només que es respecti el resultat.

¿En el futur ens sorprendrem del que estem vivint ara?

Seguríssim. Quan imaginem com s’escriurà la història, serà molt dur i molt fort llegir que el 2017 es va posar mig Govern a la presó i que una part va marxar de Catalunya. Com s’ha aplicat un nou Decret de Nova Planta, suspenent les institucions de Catalunya i gestionant-les directament des de l’estat espanyol. És evident que alguns es posaran molt vermells.