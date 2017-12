Diari de campanya: els "manaments" electorals de Ciutadans

En el primer acte important de partit en què va participar de la campanya, Carlos Carrizosa va fer un discurs que recordava una homilia. Ahir, al Teatre Kursaal de Manresa, el número dos del partit es va inspirar en els manaments per criticar l'independentisme. "El primer manament diu 'no robaràs'", va assegurar, carregant contra el Govern de la Generalitat: "I aquest manament se l'han passat per l'Arc de Triomf". Segons el candidat, també han incomplert el manament que diu que "no mentiràs". Carrizosa va acabar la seva intervenció incorporant un manament nou a la llista: "que no insultis!", va exclamar aconseguint una ovació del públic. Repassem aquestes tres premisses electorals a què Ciutadans promet donar compliment si arriba a la Generalitat.

1

No robaràs

Carrizosa va assegurar ahir que el primer manament "no diu 'no demanaràs comissions a canvi de contractes', però diu 'no robaràs'". De fet, un dels punts del programa de la formació taronja és "acabar amb la cultura del '3 per cent' en la contractació pública". "Els polítics separatistes van inventar l''Espanya ens roba' mentre alguns buidaven les butxaques dels seus propis ciutadans contra la corrupció".

Però el líder de la formació, Albert Rivera, també va acusar de portar una "motxilla carregada de corrupció" al Partit Popular, en el míting de Tarragona el passat diumenge, un partit la investidura del qual va afavorir al Congrés. Ho va fer a canvi que els populars signessin un pacte contra la corrupció al qual finalment no han donat compliment.

Tot i això, Ciutadans sempre ha defensat els pactes, també amb "el PP de la Gürtel i amb el PSOE dels ERO -a Andalusia-", tal com ha afirmat Rivera en diverses ocasions. De fet, el partit es presenta a les eleccions amb la cara del "canvi" i la regeneració davant partits amb un passat poc transparent. Però el partit ha comptat també amb alguns imputats, com ara Jordi Cañas, que va abandonar la primera línia de la política el 2014 imputat per frau fiscal.

2

No mentiràs

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat els actors del Procés d'haver "enganyat" els independentistes amb "una cosa que era irrealitzable", tal com va recordar ahir a Manresa. En canvi, ella promet propostes realistes: "Nosaltres no farem promeses difícils de complir, perquè ja ho han fet prou els independentistes i els vells partits del bipartidisme", va dir.

No obstant això, el programa de Ciutadans no especifica com -ni en quant de temps- portarà a terme algunes promeses que són clarament ambicioses, com ara el model d'escola trilingüe i pública, un dels seus plantejaments estrella. Tampoc és clar respecte als diners que un govern taronja invertiria en polítiques socials: la proposta econòmica més destacada per la formació, que consisteix en "destinar els diners del Procés a polítiques socials", no detalla quins són aquests diners. Per saber-ho, la mateixa Arrimadas ha admès que cal fer una auditoria a la Generalitat.

3

No insultaràs

"Ens han acusat de traïdors, de no ser poble de Catalunya, de fatxes", va lamentar ahir Arrimadas en un míting a Manresa. Aquest dijous ha fet una crida a "canviar els insults masclistes per la convivència". En les seves aparicions públiques al llarg de la campanya electoral, la candidata ha rebut insults de tota mena per part de ciutadans que la topaven pel carrer. Amb tot, totes les formacions polítiques que concorren als comicis han denunciat insults o atacs en carpes, arrencades de cartells i material electoral, i fins i tot agressions físiques: un militant de la CUP ha denunciat aquesta setmana que va ser agredit mentre penjava un cartell electoral, mentre que el PP ha fer públic que Andrea Levy va patir un 'escrache' en un acte de campanya.