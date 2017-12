Fachin irromp a la campanya d'ERC: "Ja n'hi ha prou de ser súbdits d'una dictadura hereva del franquisme"

Nit freda a la Barcelona electoral que ERC s'ha proposat escalfar aquest dimarts amb un menú complet al Casinet d'Hostafrancs. De primer, xocolata calenta amb melindros, un dels esquers que acostuma a funcionar als partits en campanya. De segon, una sessió de crítiques a l'equidistància, començant per l'alcaldessa de la capital, Ada Colau. "Oi que no s'entendria que algú digués que no està ni amb el feixisme ni contra el feixisme?", li ha dedicat la número 12 de la candidatura, Eva Baró. I, de plat principal, el debut en campanya de l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin: "Cal repetir una i altra vegada que aquestes eleccions són estranyes, tenim a quatre presos polítics. Són tan estranyes que jo avui estic en un acte d'ERC".

Fachin no ha amagat que ell ha estat molt crític amb els republicans, amb els que, no obstant, va estar negociant fins a última hora la possibilitat d'incorporar-lo a la candidatura. El míting ha estat tan estrany que ha explicat que ell ni és independentista ni demana el vot per Esquerra. Però s'ha guanyat l'ovació del públic -que ja havia superat el fred- quan ha defensat que la independència és l'únic camí perquè els catalans deixin de ser "súbdits". "No vull ser un súbdit ni vull demanar permís. Milers de persones siguem o no independentistes compartim que ja n'hi ha prou de ser súbdits d'una dictadura hereva del franquisme", ha sentenciat.

"Jo crec en l'Espanya plurinacional però votaré un partit independentista. És molt senzill encara que a algú li esclati el cap quan ho escolta. Hem d'assumir que l'única oportunitat que per a la plurinacionalitat de l'Estat passa perquè Catalunya sigui primer independent", ha insistit Fachin, convençut que si el 21-D no hi ha una majoria independentista, "els grans guanyadors de la nit electoral seran Mariano Rajoy, el rei d'Espanya i els seus piolins".

Fachin va deixar la secretaria general de Podem Catalunya el passat mes de novembre, forçat per la intervenció del partit impulsada per Pablo Iglesias. Va trencar el carnet de Podem i va impulsar una nova plataforma, 'Som Alternativa', amb la qual ha decidit implicar-se en les campanyes electorals d'ERC i la CUP, al costat d'Àngels Martínez Castells i d'altres desencantats del partit lila. Aquest dimarts ha estat donant suport als republicans a Barcelona i dimecres serà a Lleida per defensar la candidatura dels anticapitalistes.