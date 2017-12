Junqueras protagonitza l'últim dia de campanya per reforçar la seva candidatura a la presidència

Sense temps per descansar, la candidatura d'ERC ha deixat la presó d'Estremera, on aquest dimarts al matí ha reivindicat la llibertat del seu cap de llista, per tancar la campanya electoral al poble d'Oriol Junqueras. En un dels mítings més multitudinaris, els republicans han fet de Sant Vicenç dels Horts l'escenari per retre homenatge al que confien que sigui el pròxim president de la Generalitat. "Hem de guanyar les eleccions per treure'l d'allà dins. Perquè és injust. I ho farem per la Neus, pel Lluc i per la Joana", ha exclamat Marta Rovira, que ha apel·lat a l'emotivitat en referir-se a la dona i als fills del número 1 d'Esquerra, empresonat des del 2 de novembre. "Que us sentin des d'Estremera!", havia demanat poc abans el portaveu adjunt al Congrés, Gabriel Rufián, davant les més de dues mil persones que han omplert el Parc del Mamut Venux.

Junqueras ha sigut l'últim missatge de campanya. Convertir-lo en president, garantir la majoria independentista i evitar la victòria de Ciutadans són els tres objectius prioritaris d'ERC de cara al 21-D. I, per sobre de tot, aconseguir la llibertat dels quatre presos polítics. "Nosaltres construirem una república que no empresoni ningú per les seves idees", ha assenyalat Rovira, que aquest dimarts ha compartit dues hores amb Junqueras a la presó. "L'Oriol ens demana que no defallim, que construïm la República des de la pluralitat i amb un gran somriure", ha afegit la secretària general del partit.

Tant ella com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els consellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa i, per primera vegada en directe des de Brussel·les, Toni Comín i Meritxell Serret, han lloat la figura d'una "bona persona, empresonada injustament per l'Estat". I han insistit que Esquerra "persistirà" per assolir la independència de Catalunya i complir amb els mandats democràtics del poble: "Som els que complim tots i cadascun dels mandats democràtics que ens dona el poble i el Parlament. No fallem ni fallarem mai. Fem la feina i, precisament per això, avui l'Oriol n'està pagant les conseqüències", ha subratllat Rovira.

540x306 Els candidats d'ERC, en l'últim míting de campanya / RAFA GARRIDO / ACN Els candidats d'ERC, en l'últim míting de campanya / RAFA GARRIDO / ACN

La veu de Junqueras només s'ha sentit poc més de cinc minuts en quinze dies, no hi ha cap imatge recent seva i amb prou feines s'ha prodigat en alguns articles i entrevistes als mitjans. Però Junqueras ha sigut preeminent en la candidatura d'Esquerra. Aquest dimarts ha tornat a ressonar la seva veu a través dels altaveus en una edició gravada de l'entrevista que dilluns va concedir a RAC1: "Tenim tot el dret del món a guanyar". Que s'hagi pogut sentir la seva veu ja li ha costat un expedient de la presó que podria comportar-li restriccions en el règim de visites.

Junqueras no veu els seus fills des del 7 de desembre i no els tornarà a veure, probablement, fins l'any que ve, si el Tribunal Suprem no li concedeix abans un permís penitenciari que fa temps que demana. Aquest dimarts la fiscalia s'ha tornat a posicionar en contra de la seva llibertat.