La Junta Electoral acorda sancionar TV3 per la cobertura de la manifestació de Brussel·les i el concert pels presos

La Junta Electoral Central ha acordat aquest dimarts obrir un expedient sancionador a TV3 per la cobertura informativa de la manifestació que va tenir lloc a Brussel·les el 7 de desembre. La decisió respon a un recurs del PP en el qual demana que es multi la televisió pública catalana, després que la Junta Electoral Provincial de Barcelona ja admetés un recurs dels populars en què considerava que TV3 havia dedicat massa minuts a informar sobre la mobilització independentista a la capital belga. A més, el PP també demana ser compensat amb minuts en antena, però la Junta no ha estimat aquesta petició perquè assegura que no té prou informació per calcular el desequilibri de temps entre els populars i les formacions que van participar en la manifestació.

La Junta encara ha acordat obrir un altre expedient sancionador a TV3, a instàncies del PP, per la cobertura del concert a favor de la llibertat dels presos polítics que va tenir lloc a l'Estadi Olímpic de Montjuïc de Barcelona. Considera que el tractament que en va fer el 'Telenotícies vespre' vulnera el principi de neutralitat informativa i ratifica la decisió de la Junta Electoral Provincial.

En canvi, pel que fa a l'anunci electoral de la CUP que RTVE es va negar a emetre -dedicava els minuts a demanar la llibertat dels presos polítics- contradiu l'òrgan provincial i dona la raó a la televisió pública espanyola. La Junta subratlla que RTVE va rebre l'espot amb massa poca antelació i entén que la cadena preferís consultar la legalitat de l'anunci que proposava la candidatura independentista. Si l'anunci s'hagués fet arribar 48 hores abans de la seva emissió, tal com demana RTVE per qüestions tècniques, RTVE hauria rebut resposta a la seva consulta i l'hagués pogut emetre, al·lega la Junta. Així, revoca la decisió presa per la Junta Electoral Provincial i la CUP no serà compensada.