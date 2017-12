Puigdemont diu que si el resultat és "nítid" el 21-D tornarà al Palau de la Generalitat acompanyat de tot el Govern

"Si voleu que Puigdemont sigui president, voteu Puigdemont". Junts per Catalunya encara ha intensificat més el missatge a favor del president de la Generalitat des que ERC ha posat en dubte que l'actual cap de l'executiu pugui tornar a Catalunya. Tan és així que, aquest dissabte a Igualada, el mateix Puigedemont ha afirmat que si el resultat és "nítid" el 21 de desembre tornarà al Palau de la Generalitat acompanyat de tot el Govern. En una connexió en directe des de Brussel·les, ho ha dit dirigint-se als consellers Josep Rull i Jordi Turull que l'escoltaven des de la primera fila de l'Ateneu d'Igualada, ple de gom a gom -600 persones-, amb un centenar que s'han quedat a fora. "Si el missatge és nítid i clar jo no entraré sol al Palau de la Generalitat. M'hi acompanyarà Rull, Turull, el vicepresident Junqueras i tot el Govern amb el cap ben alt", ha sentenciat. I ha desafiat l'Estat: "A veure si té tanta covardia per empresonar tanta diginitat".

El president de la Generalitat ha assegurat que aquestes eleccions són molt importants perquè Europa està mirant "expectant" el que han de decidir els catalans. El conseller Josep Rull, tancat a la presó fins dilluns passat, ha abonat el mateix missatge assegurant que el "sentit" de les eleccions del 21 de desembre és "restituir" el Govern: "Vull que Puigdemont pugui tornar a presidir al Saló Tàpies del Palau de la Generalitat el Govern legítim de Catalunya. No a Brussel·les".

La fins ara diputada de Junts pel Sí i candidata a la llista de Barcelona de Junts per Catalunya, Maria Senserrich, ha animat a votar Puigdemont "per democràcia, prosperitat i pel nostre país". "La nostra feina és fer tornar el president de l'exili i treure de la presó els que hi són", ha afirmat. Al seu ton, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ha fet d'amfitrió del míting, ha posat en valor els candidats de la llista de Junts pel Sí i sobretot al president. "Si el voleu a ell de president, voteu Puigdemont", ha reiterat.

540x306 JxCat avisa: "Si voleu que Puigdemont sigui president, voteu Puigdemont" / JULIO DÍAZ / JXCAT JxCat avisa: "Si voleu que Puigdemont sigui president, voteu Puigdemont" / JULIO DÍAZ / JXCAT

Senserrich també ha posat en valor el referèndum de l'1 d'octubre, aprofitant que l'Ateneu va ser un dels col·legis electorals oberts durant tota la jornada. "Vosaltres representeu l'ànima de l'1 d'octubre", ha dit Senserrich dirigint-se al públic. "Ara l'Ateneu d'Igualada és símbol també de la democràcia del nostre país", ha afegit. Ara bé, ha cridat a seguir: "El compromís no s'acaba avui ni l'1 d'octubre. Això ho hem de defensar nosaltres, ningú ens ho regalarà. Avui som molts però ens en falten més".

"No ens hem equivocat"

Laura Borràs ha titllat d'"ofensiva involucionista sense precedents" l'aplicació de l'article 155 i ha animat a no defallir en les aspiracions independentistes. "Us diran que ens hem equivocat, però no és veritat", ha afirmat, "no ens equivoquem si volem avançar, no ens equivoquem cada cop que ens manifestem en pau sense odiar a ningú, només volem tenir l'oportunitat de traçar el nostre futur", ha conclòs. "Ningú s'equivoca per voler ser millor, som la llista de l'esperança", ha afegit. Els del 155 són els culpables dels cops de porra i volen perjudicar a Catalunya perquè ens volen mal i ho han demostrat perquè han posat els nostres amics a la presó", ha sentenciat