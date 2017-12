JxCat insta Rajoy a comprometre's a acceptar els resultats del 21-D: "Tenim dret a saber si el nostre vot servirà"

Junts per Catalunya dubta de les garanties democràtiques de les eleccions del 21 de desembre. Davant les declaracions d'aquest dilluns del president espanyol, Mariano Rajoy, que ha avisat que l'Estat té mecanismes per "defensar-se" davant la unilateralitat, la número 5 per Barcelona, Laura Borràs, ha demanat als partits constitucionalistes que afirmin públicament que acceptaran el que surti del 21-D. "La base de la democràcia és acceptar el resultats de les eleccions. Tenim dret a saber si servirà d'alguna cosa, el nostre vot", ha assegurat davant del Museu de Lleida en plena operació de la Guàrdia Civil per traslladar les obres de Sixena.

Borràs ha recordat que la regla bàsica del sistema democràtic és acceptar el resultat dels comicis i, en cas que no sigui així, ha afirmat que ja no es pot parlar de democràtica. "Li haurem de canviar el nom", ha suggerit.

Per la seva banda, el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha enviat un missatge des de Bèlgica per expressar la seva indignació pel trasllat de les obres i ha reptat el PSC, Ciutadans i el PP a explicar com vetllen pel patrimoni cultural. "Això sense el 155 no seria possible", ha sentenciat.

📽️ #conseller @PuigGordi, sobre #Sixena: "La més gran indignació, però també la més gran admiració pels treballadors de @cultura_cat i del Museu Diocesà de Lleida. PSC, PP i C's hauran de donar explicacions. Sense el 155, no ho haurien pogut fer" #DefensemElMuseu pic.twitter.com/l6tSYGFmGZ — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 11 de diciembre de 2017

Més crítiques contra Iceta: "La seva solució és buidar de contingut les institucions"

"Aquesta és la solució Iceta: espoliar el patrimoni amb la cobertura judicial i buidar de contingut totes les institucions de Catalunya". Amb aquestes paraules el número 70 de JxCat, Joan Lluís Bozzo, ha intensificat encara més les crítiques cap als socialistes davant del Museu de Lleida. Junts per Catalunya considera que pot rascar vots al PSC, sobretot a la província de Lleida, on la gestió d'Àngel Ros al capdavant del consistori ha generat molta polèmica tant per l'1 d'octubre com posteriorment pel cas Sixena.

Davant d'aquesta situació, Bozzo ha fet una crida a la "rebel·lió" contra aquestes actituds que "humilien" i tracten de manera "indignant" el poble de Catalunya. "Aturem-ho a les eleccions del 21-D", ha clamat, i ha reclamat el vot dels lleidatans.

La número 5 d'aquesta candidatura, Laura Borràs, també ha carregat contra el trasllat de les obres de Sixena i ha asseverat que és un "espoli cultural". Ha acusat el govern espanyol d'actuar amb unilateralitat, "nocturnitat" i "traïdoria" aprofitant que no hi ha conseller de Cultura. Ha considerat que Madrid prefereix que el patrimoni sigui "espanyol" que no pas que sigui, perquè creu que el trasllat va en contra de la lògica de la preservació. "Això és el 155, el 'tot s'hi val contra Catalunya'", ha sentenciat.

Per la seva banda, el número 11 per Barcelona, Quim Torra, ha avisat que avui ha sigut el patrimoni, però que demà pot ser la llengua o l'escola catalana. Entre crits de "Visca la República Catalana lliure" dels manifestants, Torra ha acusat l'estat espanyol de voler acabar amb la cultura catalana perquè és el que vertebra un poble. "Només sent els defensors i els titulars legítims del nostre patrimoni tindrem l'oportunitat que sigui de tots els catalans", ha afirmat. Xavier Quinquillà, de la candidatura per Lleida, ha qualificat l'episodi d'"indignant" i ha acusat el ministre de Cultura de "trencar ponts" entre les terres lleidatanes i Aragó. Ha definit el 155 com una "barra lliure" que permet al govern espanyol fer el que vulgui, davant una Catalunya sense Govern al Palau de la Generalitat.